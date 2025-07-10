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В Дагестане нашли тело ребенка, утонувшего на сапборде - РИА Новости, 10.07.2025
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22:57 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dagestan-2028457557.html
В Дагестане нашли тело ребенка, утонувшего на сапборде
В Дагестане нашли тело ребенка, утонувшего на сапборде - РИА Новости, 10.07.2025
В Дагестане нашли тело ребенка, утонувшего на сапборде
Тело шестилетнего мальчика, утонувшего вместе с матерью во время катания на сапборде на окраине Махачкалы, нашли спасатели спустя две недели после происшествия, РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:57:00+03:00
2025-07-10T22:57:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, утонувшего вместе с матерью во время катания на сапборде на окраине Махачкалы, нашли спасатели спустя две недели после происшествия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану. Ранее в следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что 27 июня возле базы отдыха "Калипсо" во время катания на сапборде утонули женщина и ее шестилетний ребенок – доска перевернулась, что привело к несчастному случаю. Тело женщины нашли на следующий день. "В ходе поисковых работ спасателями… в районе села Новочуртах, в километре от базы "Калипсо", на берегу моря было обнаружено тело мальчика 2019 года рождения, утонувшего 27 июня", – говорится в сообщении.
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россия
махачкала
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происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане нашли тело ребенка, утонувшего на сапборде

В Махачкале нашли тело шестилетнего мальчика, утонувшего при катании на сапборде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, утонувшего вместе с матерью во время катания на сапборде на окраине Махачкалы, нашли спасатели спустя две недели после происшествия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану.
Ранее в следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что 27 июня возле базы отдыха "Калипсо" во время катания на сапборде утонули женщина и ее шестилетний ребенок – доска перевернулась, что привело к несчастному случаю. Тело женщины нашли на следующий день.
"В ходе поисковых работ спасателями… в районе села Новочуртах, в километре от базы "Калипсо", на берегу моря было обнаружено тело мальчика 2019 года рождения, утонувшего 27 июня", – говорится в сообщении.
СК РФ на месте, где ребенок погиб в бассейне на территории спа-клуба - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На территории спа-клуба в Ростове-на-Дону утонула девочка
21 июня, 21:27
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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