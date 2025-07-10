https://ria.ru/20250710/dagestan-2028457557.html

В Дагестане нашли тело ребенка, утонувшего на сапборде

В Дагестане нашли тело ребенка, утонувшего на сапборде - РИА Новости, 10.07.2025

В Дагестане нашли тело ребенка, утонувшего на сапборде

Тело шестилетнего мальчика, утонувшего вместе с матерью во время катания на сапборде на окраине Махачкалы, нашли спасатели спустя две недели после происшествия, РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:57:00+03:00

2025-07-10T22:57:00+03:00

2025-07-10T22:57:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, утонувшего вместе с матерью во время катания на сапборде на окраине Махачкалы, нашли спасатели спустя две недели после происшествия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану. Ранее в следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что 27 июня возле базы отдыха "Калипсо" во время катания на сапборде утонули женщина и ее шестилетний ребенок – доска перевернулась, что привело к несчастному случаю. Тело женщины нашли на следующий день. "В ходе поисковых работ спасателями… в районе села Новочуртах, в километре от базы "Калипсо", на берегу моря было обнаружено тело мальчика 2019 года рождения, утонувшего 27 июня", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250621/devochka-2024542423.html

россия

махачкала

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)