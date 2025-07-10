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В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе - РИА Новости, 10.07.2025
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20:13 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dagestan-2028442744.html
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе - РИА Новости, 10.07.2025
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе
Подъездная дорога будет построена в Дагестане к бархану Сарыкум, крупнейшему песчаному бархану в Европе, сообщили в пресс-службе министерства по земельным и... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:13:00+03:00
2025-07-10T20:13:00+03:00
республика дагестан
европа
кумторкалинский район
общество
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Подъездная дорога будет построена в Дагестане к бархану Сарыкум, крупнейшему песчаному бархану в Европе, сообщили в пресс-службе министерства по земельным и имущественным отношениям республики. "В Дагестане обустроят подъезд к Сарыкумскому бархану… В минимуществе Дагестана под руководством вице-премьера - министра Заура Эминова состоялось совещание по передаче земельных участков, прилегающих к проектируемой дороге", – говорится в сообщении. Речь идет о двух участках общей площадью 3 гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручили изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки закрепят за "Дагавтодором", который займется строительством дорожного полотна, рассказали в министерстве. "Бархан Сарыкум – это уникальный природный памятник Дагестана и одно из самых притягательных туристических направлений на Северном Кавказе. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона", – отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250519/otdykh-1868561647.html
республика дагестан
европа
кумторкалинский район
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республика дагестан, европа, кумторкалинский район, общество
Республика Дагестан, Европа, Кумторкалинский район, Общество
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе

В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану Сарыкум

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПесчаный бархан Сарыкум в Дагестане
Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Подъездная дорога будет построена в Дагестане к бархану Сарыкум, крупнейшему песчаному бархану в Европе, сообщили в пресс-службе министерства по земельным и имущественным отношениям республики.
Дагестане обустроят подъезд к Сарыкумскому бархану… В минимуществе Дагестана под руководством вице-премьера - министра Заура Эминова состоялось совещание по передаче земельных участков, прилегающих к проектируемой дороге", – говорится в сообщении.
Речь идет о двух участках общей площадью 3 гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручили изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки закрепят за "Дагавтодором", который займется строительством дорожного полотна, рассказали в министерстве.
"Бархан Сарыкум – это уникальный природный памятник Дагестана и одно из самых притягательных туристических направлений на Северном Кавказе. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона", – отметили в ведомстве.
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Республика ДагестанЕвропаКумторкалинский районОбщество
 
 
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