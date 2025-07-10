https://ria.ru/20250710/dagestan-2028442744.html
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе - РИА Новости, 10.07.2025
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе
Подъездная дорога будет построена в Дагестане к бархану Сарыкум, крупнейшему песчаному бархану в Европе, сообщили в пресс-службе министерства по земельным и... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:13:00+03:00
2025-07-10T20:13:00+03:00
2025-07-10T20:13:00+03:00
республика дагестан
европа
кумторкалинский район
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004308892_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9132aadeb0fac1bfbd04576635c700ad.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Подъездная дорога будет построена в Дагестане к бархану Сарыкум, крупнейшему песчаному бархану в Европе, сообщили в пресс-службе министерства по земельным и имущественным отношениям республики. "В Дагестане обустроят подъезд к Сарыкумскому бархану… В минимуществе Дагестана под руководством вице-премьера - министра Заура Эминова состоялось совещание по передаче земельных участков, прилегающих к проектируемой дороге", – говорится в сообщении. Речь идет о двух участках общей площадью 3 гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручили изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки закрепят за "Дагавтодором", который займется строительством дорожного полотна, рассказали в министерстве. "Бархан Сарыкум – это уникальный природный памятник Дагестана и одно из самых притягательных туристических направлений на Северном Кавказе. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона", – отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250519/otdykh-1868561647.html
республика дагестан
европа
кумторкалинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004308892_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a047103ef16c4d052849167ffbb878b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, европа, кумторкалинский район, общество
Республика Дагестан, Европа, Кумторкалинский район, Общество
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе
В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану Сарыкум