https://ria.ru/20250710/dagestan-2028305526.html
В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек
В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек - РИА Новости, 10.07.2025
В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек
Число обратившихся к врачам с симптомами отравления в Магарамкентском районе Дагестана превысило 300 человек, сообщили в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:54:00+03:00
2025-07-10T10:54:00+03:00
2025-07-10T11:26:00+03:00
происшествия
магарамкентский район
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Число обратившихся к врачам с симптомами отравления в Магарамкентском районе Дагестана превысило 300 человек, сообщили в пресс-службе минздрава республики."В Магарамкентской ЦРБ проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", – говорится в сообщении.По данным министерства, пациенты идут на поправку, троих из них выписали. Сейчас в стационаре лечатся 93 больных. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям.
https://ria.ru/20250705/dagestan-2027418847.html
магарамкентский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, магарамкентский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек
В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек, тяжелых случаев нет