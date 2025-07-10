https://ria.ru/20250710/dagestan-2028305526.html

В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек

В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек - РИА Новости, 10.07.2025

В Дагестане число отравившихся водой превысило 300 человек

Число обратившихся к врачам с симптомами отравления в Магарамкентском районе Дагестана превысило 300 человек, сообщили в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:54:00+03:00

2025-07-10T10:54:00+03:00

2025-07-10T11:26:00+03:00

происшествия

магарамкентский район

республика дагестан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Число обратившихся к врачам с симптомами отравления в Магарамкентском районе Дагестана превысило 300 человек, сообщили в пресс-службе минздрава республики."В Магарамкентской ЦРБ проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", – говорится в сообщении.По данным министерства, пациенты идут на поправку, троих из них выписали. Сейчас в стационаре лечатся 93 больных. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям.

https://ria.ru/20250705/dagestan-2027418847.html

магарамкентский район

республика дагестан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, магарамкентский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)