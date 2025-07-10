https://ria.ru/20250710/dagestan-2028262258.html
Имущество бывшего госсекретаря Дагестана передали России
Имущество бывшего госсекретаря Дагестана передали России - РИА Новости, 10.07.2025
Имущество бывшего госсекретаря Дагестана передали России
"МСБ Холдинг" и нефтеперерабатывающий завод "Каспетролсервис" бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова перешли в собственность России,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:15:00+03:00
2025-07-10T05:15:00+03:00
2025-07-10T05:15:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
дагнефтепродукт
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026493363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29d068623f0e503374c5ecb71b83b7e6.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "МСБ Холдинг" и нефтеперерабатывающий завод "Каспетролсервис" бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова перешли в собственность России, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В конце июня Суд в Махачкале удовлетворил иск ГП РФ к бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт". Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Магомедов сначала обеспечил преобразование завода "Дагнефтепродукта" в открытое акционерное общество, после чего выкупил его на аукционе компанией "Дагестан-нефтепродукт". А затем эта же компания была переименована в "МСБ Холдинг", учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась лишь в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Согласно регистрационным документам, с 7 июля учредителем "МСБ Холдинга" и "Каспетролсервиса" значится дагестанское управление Росимущества. По данным сервиса "БИР-Аналитик", обе компании являются действующими. Ранее РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении, сообщало, что имущество "Каспетролсервиса", куда входят 163 гектара земли, арестовано в рамках иска ГП РФ к бывшему госсекретарю. В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с Магомедовым, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что он уже находится дома в "свободном статусе". Объединенная пресс-служба судов Дагестана ранее сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск ГП РФ к Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым. В конце июня на фоне следственных действий Магомедов был освобожден от должности и уволен с государственной службы.
https://ria.ru/20250626/isk-2025472299.html
https://ria.ru/20250627/sud-2025692814.html
https://ria.ru/20250710/dolg-2028258417.html
республика дагестан
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026493363_128:0:1264:852_1920x0_80_0_0_199474b56fc51f08beec0c78525f59ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, дагнефтепродукт, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Дагнефтепродукт, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Имущество бывшего госсекретаря Дагестана передали России
"МСБ Холдинг" и "Каспетролсервис" Магомедова перешли в собственность России
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "МСБ Холдинг" и нефтеперерабатывающий завод "Каспетролсервис" бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова перешли в собственность России, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В конце июня Суд в Махачкале
удовлетворил иск ГП РФ
к бывшему госсекретарю Дагестана
Магомед-Султану Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт
".
Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Магомедов сначала обеспечил преобразование завода "Дагнефтепродукта" в открытое акционерное общество, после чего выкупил его на аукционе компанией "Дагестан-нефтепродукт". А затем эта же компания была переименована в "МСБ Холдинг", учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась лишь в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис".
Согласно регистрационным документам, с 7 июля учредителем "МСБ Холдинга" и "Каспетролсервиса" значится дагестанское управление Росимущества
. По данным сервиса "БИР-Аналитик", обе компании являются действующими.
Ранее РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении, сообщало, что имущество "Каспетролсервиса", куда входят 163 гектара земли, арестовано в рамках иска ГП РФ к бывшему госсекретарю.
В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с Магомедовым, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что он уже находится дома в "свободном статусе".
Объединенная пресс-служба судов Дагестана ранее сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск ГП РФ к Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.
В конце июня на фоне следственных действий Магомедов был освобожден от должности и уволен с государственной службы.