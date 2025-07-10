https://ria.ru/20250710/dagestan-2028262258.html

Имущество бывшего госсекретаря Дагестана передали России

Имущество бывшего госсекретаря Дагестана передали России - РИА Новости, 10.07.2025

Имущество бывшего госсекретаря Дагестана передали России

"МСБ Холдинг" и нефтеперерабатывающий завод "Каспетролсервис" бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова перешли в собственность России,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:15:00+03:00

2025-07-10T05:15:00+03:00

2025-07-10T05:15:00+03:00

происшествия

республика дагестан

махачкала

россия

дагнефтепродукт

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026493363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29d068623f0e503374c5ecb71b83b7e6.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "МСБ Холдинг" и нефтеперерабатывающий завод "Каспетролсервис" бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова перешли в собственность России, говорится в регистрационных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В конце июня Суд в Махачкале удовлетворил иск ГП РФ к бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт". Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Магомедов сначала обеспечил преобразование завода "Дагнефтепродукта" в открытое акционерное общество, после чего выкупил его на аукционе компанией "Дагестан-нефтепродукт". А затем эта же компания была переименована в "МСБ Холдинг", учредителями которой с 2020 года выступали дети Магомедова. Легализация незаконно выведенного из госказны имущества завершилась лишь в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" было преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Согласно регистрационным документам, с 7 июля учредителем "МСБ Холдинга" и "Каспетролсервиса" значится дагестанское управление Росимущества. По данным сервиса "БИР-Аналитик", обе компании являются действующими. Ранее РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении, сообщало, что имущество "Каспетролсервиса", куда входят 163 гектара земли, арестовано в рамках иска ГП РФ к бывшему госсекретарю. В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с Магомедовым, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что он уже находится дома в "свободном статусе". Объединенная пресс-служба судов Дагестана ранее сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск ГП РФ к Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым. В конце июня на фоне следственных действий Магомедов был освобожден от должности и уволен с государственной службы.

https://ria.ru/20250626/isk-2025472299.html

https://ria.ru/20250627/sud-2025692814.html

https://ria.ru/20250710/dolg-2028258417.html

республика дагестан

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, дагнефтепродукт, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)