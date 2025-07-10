Рейтинг@Mail.ru
В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/dagestan-2028249257.html
В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды
В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды - РИА Новости, 10.07.2025
В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды
Три тонны гипохлорита натрия доставят в Магарамкентский район Дагестана, где зарегистрировано более 270 случаев отравления, для дезинфекции воды и систем... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:32:00+03:00
2025-07-10T00:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
магарамкентский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_173bb8122812613b01325f6cb0ded8cd.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Три тонны гипохлорита натрия доставят в Магарамкентский район Дагестана, где зарегистрировано более 270 случаев отравления, для дезинфекции воды и систем водоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. В среду в минздраве Дагестана сообщили, что за последние двое суток с симптомами отравления в районную больницу поступили 274 человек, 270 из которых дети. В стационаре развернули дополнительные койки, к вечеру среды там находились 84 пациента с кишечной инфекцией. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. "С 10 июля 2025 года минстроем Дагестана будет организована доставка гипохлорита натрия (3 тонны) для дезинфекции воды и систем водоснабжения силами МУП (муниципальное унитарное предприятие) ЖКХ Магарамкентского района", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе обследования специалисты министерства выявили нарушения эксплуатации систем водоснабжения: не проводятся мероприятия по обеззараживаю воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях, что могло привести к отравлениям людей.
https://ria.ru/20250708/dagestan-2027799491.html
республика дагестан
магарамкентский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_e9707fbe99834768eab8e211a1ded106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, магарамкентский район, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, Россия
В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды

Три тонны гипохлорита натрия доставят в районы Дагестана для дезинфекции воды

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Три тонны гипохлорита натрия доставят в Магарамкентский район Дагестана, где зарегистрировано более 270 случаев отравления, для дезинфекции воды и систем водоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. В среду в минздраве Дагестана сообщили, что за последние двое суток с симптомами отравления в районную больницу поступили 274 человек, 270 из которых дети. В стационаре развернули дополнительные койки, к вечеру среды там находились 84 пациента с кишечной инфекцией. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям.
"С 10 июля 2025 года минстроем Дагестана будет организована доставка гипохлорита натрия (3 тонны) для дезинфекции воды и систем водоснабжения силами МУП (муниципальное унитарное предприятие) ЖКХ Магарамкентского района", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обследования специалисты министерства выявили нарушения эксплуатации систем водоснабжения: не проводятся мероприятия по обеззараживаю воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях, что могло привести к отравлениям людей.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление
8 июля, 01:28
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМагарамкентский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала