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В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды
В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды - РИА Новости, 10.07.2025
В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды
Три тонны гипохлорита натрия доставят в Магарамкентский район Дагестана, где зарегистрировано более 270 случаев отравления, для дезинфекции воды и систем... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:32:00+03:00
2025-07-10T00:32:00+03:00
2025-07-10T00:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
магарамкентский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Три тонны гипохлорита натрия доставят в Магарамкентский район Дагестана, где зарегистрировано более 270 случаев отравления, для дезинфекции воды и систем водоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. В среду в минздраве Дагестана сообщили, что за последние двое суток с симптомами отравления в районную больницу поступили 274 человек, 270 из которых дети. В стационаре развернули дополнительные койки, к вечеру среды там находились 84 пациента с кишечной инфекцией. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. "С 10 июля 2025 года минстроем Дагестана будет организована доставка гипохлорита натрия (3 тонны) для дезинфекции воды и систем водоснабжения силами МУП (муниципальное унитарное предприятие) ЖКХ Магарамкентского района", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе обследования специалисты министерства выявили нарушения эксплуатации систем водоснабжения: не проводятся мероприятия по обеззараживаю воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях, что могло привести к отравлениям людей.
https://ria.ru/20250708/dagestan-2027799491.html
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происшествия, республика дагестан, магарамкентский район, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, Россия
В Дагестан доставят три тонны вещества для дезинфекции воды
Три тонны гипохлорита натрия доставят в районы Дагестана для дезинфекции воды