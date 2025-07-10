https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028389466.html

Чернышенко рассказал о числе девятиклассников, выбравших колледж

Чернышенко рассказал о числе девятиклассников, выбравших колледж - РИА Новости, 10.07.2025

Чернышенко рассказал о числе девятиклассников, выбравших колледж

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи РФ. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:04:00+03:00

2025-07-10T16:04:00+03:00

2025-07-10T17:07:00+03:00

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи РФ. "Действительно, 62% девятиклассников выбрали колледжи, пошли. Это (выбор СПО - ред.) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении "Профессионалитет", - сказал Чернышенко в ходе совещания по вопросам образования. Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.

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Чернышенко: "62% девятиклассников в этом году выбрали поступление в колледжи" Вице-премьер Чернышенко доложил Путину, что 62% девятиклассников в этом году выбрали поступление в колледжи. "Это (выбор среднего профессионального образования) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении "Профессионалитет", - добавил он. Федпроект "Профессионалитет" запущен в 2022-м. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. 2025-07-10T16:04 true PT0M33S

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россия, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование