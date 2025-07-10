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Чернышенко рассказал о числе девятиклассников, выбравших колледж - РИА Новости, 10.07.2025
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16:04 10.07.2025 (обновлено: 17:07 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028389466.html
Чернышенко рассказал о числе девятиклассников, выбравших колледж
Чернышенко рассказал о числе девятиклассников, выбравших колледж - РИА Новости, 10.07.2025
Чернышенко рассказал о числе девятиклассников, выбравших колледж
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи РФ. РИА Новости, 10.07.2025
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россия
дмитрий чернышенко
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи РФ. "Действительно, 62% девятиклассников выбрали колледжи, пошли. Это (выбор СПО - ред.) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении "Профессионалитет", - сказал Чернышенко в ходе совещания по вопросам образования. Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.
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Чернышенко: "62% девятиклассников в этом году выбрали поступление в колледжи"
Вице-премьер Чернышенко доложил Путину, что 62% девятиклассников в этом году выбрали поступление в колледжи. "Это (выбор среднего профессионального образования) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении "Профессионалитет", - добавил он. Федпроект "Профессионалитет" запущен в 2022-м. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования.
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россия, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о числе девятиклассников, выбравших колледж

Чернышенко: 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи РФ.
"Действительно, 62% девятиклассников выбрали колледжи, пошли. Это (выбор СПО - ред.) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении "Профессионалитет", - сказал Чернышенко в ходе совещания по вопросам образования.
Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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РоссияДмитрий ЧернышенкоОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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