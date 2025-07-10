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СЖР призвал содействовать освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 10.07.2025
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19:23 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028434868.html
СЖР призвал содействовать освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан
СЖР призвал содействовать освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 10.07.2025
СЖР призвал содействовать освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан
Союз журналистов России (СЖР) направил письмо международным организациям, журналистским и правозащитным организациям с призывом содействовать немедленному... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:23:00+03:00
2025-07-10T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) направил письмо международным организациям, журналистским и правозащитным организациям с призывом содействовать немедленному освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан. "Открытое письмо Союза журналистов России в международные организации, журналистские и правозащитные ассоциации: Союз журналистов России выражает глубокую обеспокоенность и решительный протест в связи с продолжающимся произволом в отношении журналистов информационного агентства Sputnik Азербайджан - главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, незаконно задержанных 30 июня в Баку. Мы обращаемся к вам с настоятельным призывом вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению наших коллег", - говорится в письме, опубликованном на сайте СЖР. В письме Союз журналистов России призывает международные организации "принять срочные меры для защиты прав журналистов", требует обеспечения беспрепятственного доступа к задержанным для российских дипломатов и адвокатов для предоставления консульской и юридической помощи, а также проведения независимого и прозрачного расследования обстоятельств задержания с предоставлением общественности полной информации о правовых основаниях действий властей. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html
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в мире, азербайджан, россия, баку, дмитрий киселев, дмитрий песков, мария захарова, союз журналистов россии, sputnik азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Дмитрий Киселев, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Союз журналистов России, Sputnik Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
СЖР призвал содействовать освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан

СЖР призвал к немедленному освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) направил письмо международным организациям, журналистским и правозащитным организациям с призывом содействовать немедленному освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан.
"Открытое письмо Союза журналистов России в международные организации, журналистские и правозащитные ассоциации: Союз журналистов России выражает глубокую обеспокоенность и решительный протест в связи с продолжающимся произволом в отношении журналистов информационного агентства Sputnik Азербайджан - главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, незаконно задержанных 30 июня в Баку. Мы обращаемся к вам с настоятельным призывом вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению наших коллег", - говорится в письме, опубликованном на сайте СЖР.
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В письме Союз журналистов России призывает международные организации "принять срочные меры для защиты прав журналистов", требует обеспечения беспрепятственного доступа к задержанным для российских дипломатов и адвокатов для предоставления консульской и юридической помощи, а также проведения независимого и прозрачного расследования обстоятельств задержания с предоставлением общественности полной информации о правовых основаниях действий властей.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
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В миреАзербайджанРоссияБакуДмитрий КиселевДмитрий ПесковМария ЗахароваСоюз журналистов РоссииSputnik АзербайджанРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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