https://ria.ru/20250710/abkhaziya-2028361204.html
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии - РИА Новости, 10.07.2025
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии
Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсудил критические потери в электросетях республики,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:26:00+03:00
2025-07-10T14:26:00+03:00
2025-07-10T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсудил критические потери в электросетях республики, требующие срочного решения, а также модернизацию сетевого хозяйства, сообщили в пресс-службе главы республики."Основной темой стали критические потери в электрических сетях, которые, как ранее отмечалось, в несколько раз превышают показатели по РФ и требуют незамедлительных решений. Обсуждались меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения. Контроль за реализацией энергетических проектов ведётся в постоянном режиме", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы по итогам встречи.В видео, прикрепленном пресс-службой к публикации, глава Абхазии отмечает, что республика надеется на взаимодействие с Россией для преодоления нехватки электроэнергии для потребления в республике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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абхазия, бадра гунба, сергей кириенко, россия, в мире, экономика
Абхазия, Бадра Гунба, Сергей Кириенко, Россия, В мире, Экономика
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии
Кириенко и Гунба обсудили потери в электросетях Абхазии и сетевую модернизацию