Рейтинг@Mail.ru
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 10.07.2025 (обновлено: 14:52 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/abkhaziya-2028361204.html
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии - РИА Новости, 10.07.2025
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии
Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсудил критические потери в электросетях республики,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:26:00+03:00
2025-07-10T14:52:00+03:00
абхазия
бадра гунба
сергей кириенко
россия
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997820715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e34e49aa2ecbf85b8c042fc2cadbe89c.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсудил критические потери в электросетях республики, требующие срочного решения, а также модернизацию сетевого хозяйства, сообщили в пресс-службе главы республики.&quot;Основной темой стали критические потери в электрических сетях, которые, как ранее отмечалось, в несколько раз превышают показатели по РФ и требуют незамедлительных решений. Обсуждались меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения. Контроль за реализацией энергетических проектов ведётся в постоянном режиме&quot;, - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы по итогам встречи.В видео, прикрепленном пресс-службой к публикации, глава Абхазии отмечает, что республика надеется на взаимодействие с Россией для преодоления нехватки электроэнергии для потребления в республике.
https://ria.ru/20250710/intensivnost-2028340848.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997820715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1208b8960c485366f9bf16575a6df98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, бадра гунба, сергей кириенко, россия, в мире, экономика
Абхазия, Бадра Гунба, Сергей Кириенко, Россия, В мире, Экономика
Кириенко и Гунба обсудили модернизацию сетевого хозяйства Абхазии

Кириенко и Гунба обсудили потери в электросетях Абхазии и сетевую модернизацию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБадра Гунба и Сергей Кириенко
Бадра Гунба и Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсудил критические потери в электросетях республики, требующие срочного решения, а также модернизацию сетевого хозяйства, сообщили в пресс-службе главы республики.
«

"Основной темой стали критические потери в электрических сетях, которые, как ранее отмечалось, в несколько раз превышают показатели по РФ и требуют незамедлительных решений. Обсуждались меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения. Контроль за реализацией энергетических проектов ведётся в постоянном режиме", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы по итогам встречи.

В видео, прикрепленном пресс-службой к публикации, глава Абхазии отмечает, что республика надеется на взаимодействие с Россией для преодоления нехватки электроэнергии для потребления в республике.
Президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией
Вчера, 13:02
 
АбхазияБадра ГунбаСергей КириенкоРоссияВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала