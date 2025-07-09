https://ria.ru/20250709/zaderzhannye-2028134720.html

Россиян в Баку должны защищать выбранные ими адвокаты, заявила Москалькова

Россиян в Баку должны защищать выбранные ими адвокаты, заявила Москалькова - РИА Новости, 09.07.2025

Россиян в Баку должны защищать выбранные ими адвокаты, заявила Москалькова

Важно, чтобы у задержанных в Азербайджане граждан РФ были адвокаты, которых они сами выбрали, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:55:00+03:00

2025-07-09T13:55:00+03:00

2025-07-09T13:55:00+03:00

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

баку

татьяна москалькова

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БИШКЕК, 9 июл - РИА Новости. Важно, чтобы у задержанных в Азербайджане граждан РФ были адвокаты, которых они сами выбрали, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Я получила ответ от моей коллеги, омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, что она получила мое ходатайство о проведении проверки и оказании помощи. Но о результатах проверки пока я не проинформирована. Очень важно, чтобы у наших граждан были адвокаты те, кого они сами выбрали. Чтобы консульская помощь была им оказана в полном объеме. И я надеюсь что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html

баку

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, баку, татьяна москалькова