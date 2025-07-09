https://ria.ru/20250709/yazva-2028155213.html

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы - РИА Новости, 09.07.2025

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:28:00+03:00

2025-07-09T15:28:00+03:00

2025-07-09T15:28:00+03:00

происшествия

казахстан

акмолинская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сибирская язва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По имеющейся информации, в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы, в связи с тем, что заболело 10 голов крупного рогатого скота и зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными во время их забоя и выпаса. По сообщениям санитарно-эпидемиологической службы Казахстана, больной скот и потенциально зараженные мясные продукты изъяты и уничтожены, проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. "Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена... На территории Российской Федерации Роспотребнадзором осуществляется контроль и организуется полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения инфицирования населения", - говорится в сообщении ведомства.В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Контингентами высокого риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм, специалисты в области ветеринарии, а также частные лица, занятые в разведении и переработке сельскохозяйственных животных, принимающие участие в вынужденном убое и разделке туш животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. "Сибирская язва имеет преимущественно летне-осеннюю сезонность... Сибирская язва не передается от человека к человеку", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250503/yazva-2014792052.html

https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html

казахстан

акмолинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, казахстан, акмолинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сибирская язва