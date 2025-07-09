Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане
Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
По имеющейся информации, в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы, в связи с тем, что заболело 10 голов крупного рогатого скота и зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными во время их забоя и выпаса. По сообщениям санитарно-эпидемиологической службы Казахстана, больной скот и потенциально зараженные мясные продукты изъяты и уничтожены, проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.
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"Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена... На территории Российской Федерации Роспотребнадзором осуществляется контроль и организуется полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения инфицирования населения", - говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Контингентами высокого риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм, специалисты в области ветеринарии, а также частные лица, занятые в разведении и переработке сельскохозяйственных животных, принимающие участие в вынужденном убое и разделке туш животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.
"Сибирская язва имеет преимущественно летне-осеннюю сезонность... Сибирская язва не передается от человека к человеку", - уточнили в ведомстве.
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