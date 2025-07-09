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Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы - РИА Новости, 09.07.2025
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15:28 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/yazva-2028155213.html
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы - РИА Новости, 09.07.2025
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:28:00+03:00
2025-07-09T15:28:00+03:00
происшествия
казахстан
акмолинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сибирская язва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По имеющейся информации, в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы, в связи с тем, что заболело 10 голов крупного рогатого скота и зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными во время их забоя и выпаса. По сообщениям санитарно-эпидемиологической службы Казахстана, больной скот и потенциально зараженные мясные продукты изъяты и уничтожены, проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. &quot;Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена... На территории Российской Федерации Роспотребнадзором осуществляется контроль и организуется полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения инфицирования населения&quot;, - говорится в сообщении ведомства.В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Контингентами высокого риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм, специалисты в области ветеринарии, а также частные лица, занятые в разведении и переработке сельскохозяйственных животных, принимающие участие в вынужденном убое и разделке туш животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. "Сибирская язва имеет преимущественно летне-осеннюю сезонность... Сибирская язва не передается от человека к человеку", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250503/yazva-2014792052.html
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казахстан
акмолинская область
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происшествия, казахстан, акмолинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сибирская язва
Происшествия, Казахстан, Акмолинская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Сибирская язва
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с сибирской язвой в Казахстане, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
По имеющейся информации, в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы, в связи с тем, что заболело 10 голов крупного рогатого скота и зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными во время их забоя и выпаса. По сообщениям санитарно-эпидемиологической службы Казахстана, больной скот и потенциально зараженные мясные продукты изъяты и уничтожены, проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.
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"Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена... На территории Российской Федерации Роспотребнадзором осуществляется контроль и организуется полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения инфицирования населения", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Контингентами высокого риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм, специалисты в области ветеринарии, а также частные лица, занятые в разведении и переработке сельскохозяйственных животных, принимающие участие в вынужденном убое и разделке туш животных, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.
"Сибирская язва имеет преимущественно летне-осеннюю сезонность... Сибирская язва не передается от человека к человеку", - уточнили в ведомстве.
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