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Роспотребнадзор оценил угрозу распространения лиссавируса летучих мышей
Роспотребнадзор оценил угрозу распространения лиссавируса летучих мышей - РИА Новости, 09.07.2025
Роспотребнадзор оценил угрозу распространения лиссавируса летучих мышей
Угроза возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей на территории РФ отсутствует, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:26:00+03:00
2025-07-09T15:26:00+03:00
2025-07-09T15:39:00+03:00
казахстан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Угроза возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей на территории РФ отсутствует, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.По имеющейся информации в СМИ, несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс мужчину укусила зараженная летучая мышь. После развития тяжелой симптоматики мужчина скончался в больнице штата. С 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом в Австралии."Угроза возникновения и распространения данного вируса на территории РФ отсутствует, так как лиссавирус австралийских летучих мышей не передается от человека человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии", - рассказали в ведомстве.Там уточнили, что лиссавирус австралийских летучих мышей по происхождению схож с вирусом бешенства. Он поражает центральную нервную систему и передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После развития симптомов заболевания лечение бессильно.Единственной профилактиккой заражения является введение антирабического иммуноглобулина сразу после укуса животного, вакцины против бешенства."В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработаны праймеры для лабораторного обнаружения лиссавирусов", - добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250604/turoperatory-2020854835.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, сибирская язва
Казахстан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, Сибирская язва
Роспотребнадзор оценил угрозу распространения лиссавируса летучих мышей
Роспотребнадзор исключил распространение лиссавируса летучих мышей в России
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Угроза возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей на территории РФ отсутствует, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
По имеющейся информации в СМИ, несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс мужчину укусила зараженная летучая мышь. После развития тяжелой симптоматики мужчина скончался в больнице штата. С 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом в Австралии.
«
"Угроза возникновения и распространения данного вируса на территории РФ отсутствует, так как лиссавирус австралийских летучих мышей не передается от человека человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что лиссавирус австралийских летучих мышей по происхождению схож с вирусом бешенства. Он поражает центральную нервную систему и передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После развития симптомов заболевания лечение бессильно.
Единственной профилактиккой заражения является введение антирабического иммуноглобулина сразу после укуса животного, вакцины против бешенства.
"В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработаны праймеры для лабораторного обнаружения лиссавирусов", - добавили в Роспотребнадзоре.