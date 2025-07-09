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ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vsu-2028114152.html
ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:11:00+03:00
2025-07-09T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Степовое Днепропетровской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожено свыше 80-ти военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028108329.html
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украина, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра"

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Степовое Днепропетровской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожено свыше 80-ти военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ВСУ сообщили об ударах по аэродрому и предприятиям на западе Украины
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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