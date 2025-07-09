https://ria.ru/20250709/vsu-2028114152.html

ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:11:00+03:00

2025-07-09T12:11:00+03:00

2025-07-09T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Степовое Днепропетровской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожено свыше 80-ти военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028108329.html

украина

запорожская область

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украина, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)