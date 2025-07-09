https://ria.ru/20250709/vsu-2028113954.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 440 военных ВСУ, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:09:00+03:00

2025-07-09T12:09:00+03:00

2025-07-09T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 440 военных ВСУ, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Димитров, Муравка, Удачное, Петровское, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250709/udar-2028113533.html

красноармейск

днепропетровская область

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красноармейск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)