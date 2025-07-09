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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 440 военных ВСУ, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:09:00+03:00
2025-07-09T12:09:00+03:00
2025-07-09T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 440 военных ВСУ, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Димитров, Муравка, Удачное, Петровское, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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красноармейск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 440 военных в зоне действий "Центра"