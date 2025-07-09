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Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси - РИА Новости, 09.07.2025
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11:19 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028100909.html
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси - РИА Новости, 09.07.2025
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
Украины бы не существовало, если бы она не отказалась от ядерного оружия в 90-е годы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:19:00+03:00
2025-07-09T11:19:00+03:00
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ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Украины бы не существовало, если бы она не отказалась от ядерного оружия в 90-е годы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita. На момент обретения независимости в 1991 году Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Три года спустя украинское ядерное оружие было передано России. "В то время уже существовало соглашение между США, Европой и Россией, по которому советский ядерный арсенал должен был быть передан россиянам. Таким образом, Украина не могла бы существовать как независимое государство, если бы не признала этого. Международное сообщество этого не допустило бы", - сказал Гросси. Он также отметил, что Украина не имела возможности самостоятельно использовать находящееся на ее территории ядерное оружие. "Нельзя забывать, что Украина не имела оперативного контроля над этим оружием. Он находился в Москве. Украинцы, возможно, могли бы украсть с этих ракет ядерный материал, но не могли использовать это вооружение в боевых целях", - сказал глава МАГАТЭ.
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в мире, украина, россия, сша, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Украина, Россия, США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси

Гросси: Украины бы не было, если бы она не отказалась от ядерного оружия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Украины бы не существовало, если бы она не отказалась от ядерного оружия в 90-е годы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita.
На момент обретения независимости в 1991 году Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Три года спустя украинское ядерное оружие было передано России.
"В то время уже существовало соглашение между США, Европой и Россией, по которому советский ядерный арсенал должен был быть передан россиянам. Таким образом, Украина не могла бы существовать как независимое государство, если бы не признала этого. Международное сообщество этого не допустило бы", - сказал Гросси.
Он также отметил, что Украина не имела возможности самостоятельно использовать находящееся на ее территории ядерное оружие. "Нельзя забывать, что Украина не имела оперативного контроля над этим оружием. Он находился в Москве. Украинцы, возможно, могли бы украсть с этих ракет ядерный материал, но не могли использовать это вооружение в боевых целях", - сказал глава МАГАТЭ.
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