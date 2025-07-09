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Замглавы Пентагона вызвал недовольство среди союзников США, пишет Politico - РИА Новости, 09.07.2025
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16:55 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ssha-2028179317.html
Замглавы Пентагона вызвал недовольство среди союзников США, пишет Politico
Замглавы Пентагона вызвал недовольство среди союзников США, пишет Politico - РИА Новости, 09.07.2025
Замглавы Пентагона вызвал недовольство среди союзников США, пишет Politico
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, назначенный после начала второго срока президента США Дональда Трампа, за несколько... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:55:00+03:00
2025-07-09T16:55:00+03:00
в мире
сша
украина
япония
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
politico
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, назначенный после начала второго срока президента США Дональда Трампа, за несколько месяцев на посту успел вызвать недовольство как внутри Белого дома, так и среди иностранных союзников, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Ко времени своего назначения Колби предпринял серию стремительных шагов, которые застали врасплох часть администрации и вызвали раздражение у нескольких союзников США", - отмечают семь человек, знакомых с ситуацией. По данным издания, среди наиболее противоречивых решений Колби - приостановка поставок зенитных ракет Украине, которую затем был вынужден отменить сам президент Трамп, заявив, что не знал, кто отдал приказ. Также без предупреждения он инициировал пересмотр соглашения AUKUS с Австралией и Великобританией, что вызвало замешательство в Госдепартаменте и обеспокоенность в союзных столицах. Во время визита британской делегации в Пентагон Колби резко выступил против участия Лондона в миссиях в Индо-Тихоокеанском регионе, предложив "отозвать" авианосец, направлявшийся в Азию. Подобные высказывания шокировали британских представителей. Кроме того, Колби потребовал от Японии увеличить расходы на оборону до 5% ВВП - вместо ранее обсуждавшегося уровня в 3–3,5%. Это, по данным Politico, привело к срыву высокоуровневой встречи между США и Японией и вызвало политический резонанс в Токио. "Он ведет себя как главный идеолог неоизоляционизма, считая, что США должны действовать в одиночку, а союзники только мешают", - заявил один из источников издания. Тем временем в Пентагоне Колби хвалят за "решительность и преданность курсу президента". Представитель министра обороны подчеркнул, что между главой Пентагона Питом Хегсетом и Колби "нет ни малейших разногласий". Однако, как пишет Politico, часть республиканцев обеспокоена тем, что "сначала делать, а потом думать" - такой стиль работы подрывает позиции США на мировой арене и ослабляет влияние самого Трампа. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамппообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
https://ria.ru/20250331/sovetniki-2008350601.html
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в мире, сша, украина, япония, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, politico, aukus
В мире, США, Украина, Япония, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Politico, AUKUS
Замглавы Пентагона вызвал недовольство среди союзников США, пишет Politico

Politico: замминистра обороны США Колби вызвал недовольство внутри Белого дома

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, назначенный после начала второго срока президента США Дональда Трампа, за несколько месяцев на посту успел вызвать недовольство как внутри Белого дома, так и среди иностранных союзников, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Ко времени своего назначения Колби предпринял серию стремительных шагов, которые застали врасплох часть администрации и вызвали раздражение у нескольких союзников США", - отмечают семь человек, знакомых с ситуацией.
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По данным издания, среди наиболее противоречивых решений Колби - приостановка поставок зенитных ракет Украине, которую затем был вынужден отменить сам президент Трамп, заявив, что не знал, кто отдал приказ. Также без предупреждения он инициировал пересмотр соглашения AUKUS с Австралией и Великобританией, что вызвало замешательство в Госдепартаменте и обеспокоенность в союзных столицах.
Во время визита британской делегации в Пентагон Колби резко выступил против участия Лондона в миссиях в Индо-Тихоокеанском регионе, предложив "отозвать" авианосец, направлявшийся в Азию. Подобные высказывания шокировали британских представителей.
Кроме того, Колби потребовал от Японии увеличить расходы на оборону до 5% ВВП - вместо ранее обсуждавшегося уровня в 3–3,5%. Это, по данным Politico, привело к срыву высокоуровневой встречи между США и Японией и вызвало политический резонанс в Токио.
"Он ведет себя как главный идеолог неоизоляционизма, считая, что США должны действовать в одиночку, а союзники только мешают", - заявил один из источников издания.
Тем временем в Пентагоне Колби хвалят за "решительность и преданность курсу президента". Представитель министра обороны подчеркнул, что между главой Пентагона Питом Хегсетом и Колби "нет ни малейших разногласий". Однако, как пишет Politico, часть республиканцев обеспокоена тем, что "сначала делать, а потом думать" - такой стиль работы подрывает позиции США на мировой арене и ослабляет влияние самого Трампа.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамппообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
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