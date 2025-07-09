https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко
Командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на сумское направление, так как там было резкое обрушение фронта,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:44:00+03:00
2025-07-09T06:44:00+03:00
2025-07-09T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на сумское направление, так как там было резкое обрушение фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Минимальное количество подвозят (военнослужащих ВСУ – ред.) на участок у Часова Яра для поддержания минимальной боеспособности тех участков, которые они еще контролируют. Подвозят (на передовые позиции - ред.), как правило, непрофессиональные, неквалифицированные кадры. Наиболее подготовленных снимают с данного участка. Это связано с тем, что более подготовленных сейчас все-таки перебрасывают на сумское направление, потому что там было резкое обрушение фронта украинских боевиков и для стабилизации обстановки им нужно действительно не только большое количество личного состава, но и подготовленные кадры, которые смогут удержать линию боевого соприкосновения", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко
Марочко: ВСУ перебрасывают наиболее подготовленных на сумское направление