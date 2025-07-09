https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html

ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко

ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко

Командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на сумское направление, так как там было резкое обрушение фронта,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:44:00+03:00

2025-07-09T06:44:00+03:00

2025-07-09T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на сумское направление, так как там было резкое обрушение фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Минимальное количество подвозят (военнослужащих ВСУ – ред.) на участок у Часова Яра для поддержания минимальной боеспособности тех участков, которые они еще контролируют. Подвозят (на передовые позиции - ред.), как правило, непрофессиональные, неквалифицированные кадры. Наиболее подготовленных снимают с данного участка. Это связано с тем, что более подготовленных сейчас все-таки перебрасывают на сумское направление, потому что там было резкое обрушение фронта украинских боевиков и для стабилизации обстановки им нужно действительно не только большое количество личного состава, но и подготовленные кадры, которые смогут удержать линию боевого соприкосновения", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире