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ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко
Командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на сумское направление, так как там было резкое обрушение фронта,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:44:00+03:00
2025-07-09T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на сумское направление, так как там было резкое обрушение фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Минимальное количество подвозят (военнослужащих ВСУ – ред.) на участок у Часова Яра для поддержания минимальной боеспособности тех участков, которые они еще контролируют. Подвозят (на передовые позиции - ред.), как правило, непрофессиональные, неквалифицированные кадры. Наиболее подготовленных снимают с данного участка. Это связано с тем, что более подготовленных сейчас все-таки перебрасывают на сумское направление, потому что там было резкое обрушение фронта украинских боевиков и для стабилизации обстановки им нужно действительно не только большое количество личного состава, но и подготовленные кадры, которые смогут удержать линию боевого соприкосновения", - пояснил Марочко.
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андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко

Марочко: ВСУ перебрасывают наиболее подготовленных на сумское направление

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на сумское направление, так как там было резкое обрушение фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Минимальное количество подвозят (военнослужащих ВСУ – ред.) на участок у Часова Яра для поддержания минимальной боеспособности тех участков, которые они еще контролируют. Подвозят (на передовые позиции - ред.), как правило, непрофессиональные, неквалифицированные кадры. Наиболее подготовленных снимают с данного участка. Это связано с тем, что более подготовленных сейчас все-таки перебрасывают на сумское направление, потому что там было резкое обрушение фронта украинских боевиков и для стабилизации обстановки им нужно действительно не только большое количество личного состава, но и подготовленные кадры, которые смогут удержать линию боевого соприкосновения", - пояснил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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