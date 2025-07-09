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Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в атомной сфере - РИА Новости, 09.07.2025
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15:51 09.07.2025 (обновлено: 15:52 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/sotrudnichestvo-2028151296.html
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в атомной сфере
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в атомной сфере - РИА Новости, 09.07.2025
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в атомной сфере
Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко обсудили развитие сотрудничества в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:51:00+03:00
2025-07-09T15:52:00+03:00
белоруссия
россия
москва
сергей кириенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко обсудили развитие сотрудничества в атомной сфере, в том числе строительство новых атомных энергоблоков, сообщил журналистам белорусский дипломат после церемонии награждения Кириенко орденом Почета. Кириенко был награжден за вклад в реализацию проекта по строительству Белорусской АЭС. В течение длительного времени он был руководителем Федерального агентства по атомной энергии и госкорпорации "Росатом". "Мы обсудили реализацию дальнейших проектов, которые "Росатом" реализует совместно с нашей страной. Необходимо отметить, что подписано соответствующее соглашение с корпорацией "Росатом" - это реализация проекта по созданию центра аддитивных технологий, применение атомных технологий в медицине, совместная работа в области использования аккумуляторных батарей: сегодня два завода "Росатом" строит. Это много-много проектов, которые сегодня мы обсуждаем с этой ведущей российской корпорацией", - приводит агентство Белта слова Рогожника. Он добавил, что Белоруссия и "Росатом" обсуждают возможность строительства в Белоруссии дополнительных атомных энергоблоков. "Наши строители работают по всему миру, приобретя опыт строительства Белорусской атомной станции. И руководство "Росатома" очень высоко оценивает квалификацию этих работников. Это дает нам возможность говорить о том, что мы приобрели еще одну высокотехнологичную отрасль", - сказал Рогожник. Он сообщил, что обсуждались двусторонние отношения между двумя государствами. "Сергей Кириенко дал высокую оценку этому взаимодействию, построению Союзного государства, тем добрым, дружеским отношением между двумя главами государств, которые практически и формируют фундамент этих отношений", - сказал посол. Первая в Белоруссии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт построена в городе Островце Гродненской области. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Сейчас завершается разработка проекта технико-экономического обоснования по строительству второй АЭС в Белоруссии или третьего энергоблока действующей БелАЭС.
https://ria.ru/20250708/lukashenko-2028014818.html
https://ria.ru/20250623/rosatom-2024857861.html
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белоруссия, россия, москва, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс
Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Кириенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в атомной сфере

Рогожник и Кириенко обсудили сотрудничество России и Белоруссии в атомной сфере

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко обсудили развитие сотрудничества в атомной сфере, в том числе строительство новых атомных энергоблоков, сообщил журналистам белорусский дипломат после церемонии награждения Кириенко орденом Почета.
Кириенко был награжден за вклад в реализацию проекта по строительству Белорусской АЭС. В течение длительного времени он был руководителем Федерального агентства по атомной энергии и госкорпорации "Росатом".
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"Мы обсудили реализацию дальнейших проектов, которые "Росатом" реализует совместно с нашей страной. Необходимо отметить, что подписано соответствующее соглашение с корпорацией "Росатом" - это реализация проекта по созданию центра аддитивных технологий, применение атомных технологий в медицине, совместная работа в области использования аккумуляторных батарей: сегодня два завода "Росатом" строит. Это много-много проектов, которые сегодня мы обсуждаем с этой ведущей российской корпорацией", - приводит агентство Белта слова Рогожника.
Он добавил, что Белоруссия и "Росатом" обсуждают возможность строительства в Белоруссии дополнительных атомных энергоблоков. "Наши строители работают по всему миру, приобретя опыт строительства Белорусской атомной станции. И руководство "Росатома" очень высоко оценивает квалификацию этих работников. Это дает нам возможность говорить о том, что мы приобрели еще одну высокотехнологичную отрасль", - сказал Рогожник.
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Он сообщил, что обсуждались двусторонние отношения между двумя государствами. "Сергей Кириенко дал высокую оценку этому взаимодействию, построению Союзного государства, тем добрым, дружеским отношением между двумя главами государств, которые практически и формируют фундамент этих отношений", - сказал посол.
Первая в Белоруссии АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт построена в городе Островце Гродненской области. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Сейчас завершается разработка проекта технико-экономического обоснования по строительству второй АЭС в Белоруссии или третьего энергоблока действующей БелАЭС.
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