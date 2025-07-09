https://ria.ru/20250709/smi-2028227030.html

СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России

СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России - РИА Новости, 09.07.2025

СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова выдворили из России, утверждает азербайджанское издание Minval. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:49:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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БАКУ, 9 июл — РИА Новости. Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова выдворили из России, утверждает азербайджанское издание Minval. "Эльшана Ибрагимова прямо сейчас депортируют из России. Он вылетает в Баку из московского Шереметьево ближайшим рейсом", — говорится в публикации.По информации сайта Oxu.az, 4 июля Ибрагимова лишили российского гражданства. Сам он отказался обсуждать решение российских властей, но пообещал дать комментарий по прибытии в Баку. Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html

https://ria.ru/20250707/sud-2027784030.html

https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html

https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html

московская область (подмосковье)

россия

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в мире, московская область (подмосковье), россия, баку, шереметьево (аэропорт)