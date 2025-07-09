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СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России - РИА Новости, 09.07.2025
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20:49 09.07.2025 (обновлено: 21:18 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/smi-2028227030.html
СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России
СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России - РИА Новости, 09.07.2025
СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова выдворили из России, утверждает азербайджанское издание Minval. РИА Новости, 09.07.2025
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в мире
московская область (подмосковье)
россия
баку
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БАКУ, 9 июл — РИА Новости. Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова выдворили из России, утверждает азербайджанское издание Minval. "Эльшана Ибрагимова прямо сейчас депортируют из России. Он вылетает в Баку из московского Шереметьево ближайшим рейсом", — говорится в публикации.По информации сайта Oxu.az, 4 июля Ибрагимова лишили российского гражданства. Сам он отказался обсуждать решение российских властей, но пообещал дать комментарий по прибытии в Баку. Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html
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в мире, московская область (подмосковье), россия, баку, шереметьево (аэропорт)
В мире, Московская область (Подмосковье), Россия, Баку, Шереметьево (аэропорт)
СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимова депортировали из России

© Фото : РНКАА МОЭльшан Ибрагимов
Эльшан Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : РНКАА МО
Эльшан Ибрагимов. Архивное фото
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БАКУ, 9 июл — РИА Новости. Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова выдворили из России, утверждает азербайджанское издание Minval.
"Эльшана Ибрагимова прямо сейчас депортируют из России. Он вылетает в Баку из московского Шереметьево ближайшим рейсом", — говорится в публикации.
Ахлиман Гянджиев в суде - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников
2 июля, 16:02
По информации сайта Oxu.az, 4 июля Ибрагимова лишили российского гражданства. Сам он отказался обсуждать решение российских властей, но пообещал дать комментарий по прибытии в Баку.

Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге

  • Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. Еще пятерых сотрудников агентства с азербайджанским гражданством 3 июля отпустили под подписку о невыезде.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявили несостоятельные обвинения, они арестованы под надуманным предлогом. "Россия сегодня" будет всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту журналистов, подчеркнул он.

Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан
7 июля, 21:46
  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков cсообщил, что Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан. Москва рассчитывает, что освобождения задержанных журналистов удастся добиться при прямых контактах с Баку, отметил он.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Шахин Шихлински - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса
2 июля, 07:40
  • Первого июля азербайджанские СМИ также сообщили о задержании в Баку восьми россиян, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями. Их арестовали на четыре месяца.
  • Нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из участников ОПГ умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых подозреваемых: Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге
3 июля, 10:25
 
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