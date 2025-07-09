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Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить - РИА Новости, 09.07.2025
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07:35 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/shtrafy-2028065493.html
Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить
Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить - РИА Новости, 09.07.2025
Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить
Заксобрание Амурской области подготовило к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:35:00+03:00
2025-07-09T07:35:00+03:00
общество
амурская область
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Заксобрание Амурской области подготовило к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, сообщил РИА Новости сенатор от Амурской области Артём Шейкин. "Законопроектом, который разработало и подготовило ко внесению в ближайшее время в Госдуму законодательное собрание Амурской области, предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя, приравняв их к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре свыше 1,5 литра (до 500 тысяч рублей для юрлиц), чтобы усилить превентивный эффект наказания", - сказал Шейкин. Сенатор пояснил, что нарушением особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции является продажа таких напитков "вблизи образовательных, медицинских и спортивных учреждений, на вокзалах, в аэропортах, на массовых мероприятиях, а также несовершеннолетним". "В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250313/sovfed-2004655117.html
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общество, амурская область, госдума рф
Общество, Амурская область, Госдума РФ
Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить

В Госдуму внесут проект о повышении штрафов за продажу алкоголя рядом со школами

© РИА Новости / Руслан КривобокПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Заксобрание Амурской области подготовило к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, сообщил РИА Новости сенатор от Амурской области Артём Шейкин.
"Законопроектом, который разработало и подготовило ко внесению в ближайшее время в Госдуму законодательное собрание Амурской области, предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя, приравняв их к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре свыше 1,5 литра (до 500 тысяч рублей для юрлиц), чтобы усилить превентивный эффект наказания", - сказал Шейкин.
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Сенатор пояснил, что нарушением особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции является продажа таких напитков "вблизи образовательных, медицинских и спортивных учреждений, на вокзалах, в аэропортах, на массовых мероприятиях, а также несовершеннолетним".
"В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции", - добавил парламентарий.
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