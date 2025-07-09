https://ria.ru/20250709/shtrafy-2028065493.html

Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить

Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить - РИА Новости, 09.07.2025

Штрафы за продажу алкоголя возле школ могут увеличить

Заксобрание Амурской области подготовило к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:35:00+03:00

2025-07-09T07:35:00+03:00

2025-07-09T07:35:00+03:00

общество

амурская область

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15654/75/156547540_0:35:513:323_1920x0_80_0_0_23362cab77393d8969e8341a4fcf4a06.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Заксобрание Амурской области подготовило к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, сообщил РИА Новости сенатор от Амурской области Артём Шейкин. "Законопроектом, который разработало и подготовило ко внесению в ближайшее время в Госдуму законодательное собрание Амурской области, предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя, приравняв их к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре свыше 1,5 литра (до 500 тысяч рублей для юрлиц), чтобы усилить превентивный эффект наказания", - сказал Шейкин. Сенатор пояснил, что нарушением особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции является продажа таких напитков "вблизи образовательных, медицинских и спортивных учреждений, на вокзалах, в аэропортах, на массовых мероприятиях, а также несовершеннолетним". "В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250313/sovfed-2004655117.html

https://ria.ru/20250703/kareliya-2027008569.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, амурская область, госдума рф