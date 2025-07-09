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Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.07.2025
Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области
Украинская 155-мм самоходка "Богдана" уничтожена "Ланцетом" группировки "Восток" рядом с деревней Калиновское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:06:00+03:00
2025-07-09T16:06:00+03:00
2025-07-09T16:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинская 155-мм самоходка "Богдана" уничтожена "Ланцетом" группировки "Восток" рядом с деревней Калиновское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Шмель". "Как только засекли перемещение вражеской самоходки "Богдана", сразу же наш расчет отправил на цель изделие "Ланцет". Они все-таки успели сделать "холодный" (пристрелочный - ред.) выстрел, и через десять секунд пушка была уничтожена", – рассказал "Шмель". Также боец уточнил, что события происходили в районе населенного пункта Калиновское в Днепропетровской области. В распоряжении РИА Новости имеются кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом вражеской самоходной артиллерийской установки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область
Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ уничтожили "Ланцетом" самоходку ВСУ в Днепропетровской области