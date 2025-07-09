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Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/samohodka-2028165496.html
Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.07.2025
Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области
Украинская 155-мм самоходка "Богдана" уничтожена "Ланцетом" группировки "Восток" рядом с деревней Калиновское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:06:00+03:00
2025-07-09T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинская 155-мм самоходка "Богдана" уничтожена "Ланцетом" группировки "Восток" рядом с деревней Калиновское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Шмель". "Как только засекли перемещение вражеской самоходки "Богдана", сразу же наш расчет отправил на цель изделие "Ланцет". Они все-таки успели сделать "холодный" (пристрелочный - ред.) выстрел, и через десять секунд пушка была уничтожена", – рассказал "Шмель". Также боец уточнил, что события происходили в районе населенного пункта Калиновское в Днепропетровской области. В распоряжении РИА Новости имеются кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом вражеской самоходной артиллерийской установки.
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днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область
Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили "Ланцетом" самоходку ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинская 155-мм самоходка "Богдана" уничтожена "Ланцетом" группировки "Восток" рядом с деревней Калиновское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Шмель".
"Как только засекли перемещение вражеской самоходки "Богдана", сразу же наш расчет отправил на цель изделие "Ланцет". Они все-таки успели сделать "холодный" (пристрелочный - ред.) выстрел, и через десять секунд пушка была уничтожена", – рассказал "Шмель".
Также боец уточнил, что события происходили в районе населенного пункта Калиновское в Днепропетровской области.
В распоряжении РИА Новости имеются кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом вражеской самоходной артиллерийской установки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская область
 
 
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