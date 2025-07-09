https://ria.ru/20250709/samara-2028091728.html
Федорищев и Никитин обсудили развитие БАС в регионе
Федорищев и Никитин обсудили развитие БАС в регионе - РИА Новости, 09.07.2025
Федорищев и Никитин обсудили развитие БАС в регионе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече в Москве обсудили развитие беспилотных авиасистем,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:55:00+03:00
2025-07-09T10:55:00+03:00
2025-07-09T10:55:00+03:00
самарская область
россия
москва
вячеслав федорищев
андрей никитин (политик)
максим горький
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САМАРА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече в Москве обсудили развитие беспилотных авиасистем, транспортной и дорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "В Москве состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным. Одной из важнейших тем встречи стало развитие беспилотных авиационных систем в Самарской области", - говорится в сообщении правительства региона. На встрече министр транспорта РФ отметил, что Самарская область демонстрирует серьезный результат. "Во-первых, это один из ключевых регионов для транспортной отрасли – ключевой транспортный узел, но помимо развития классической транспортной системы вы занимаетесь очень современными вещами: у вас находится ключевое наше предприятие по беспилотным авиационным системам. Президент в феврале проводил совещание в этой части, и я знаю, что вы занимаетесь этой повесткой лично. Это одна из задач, которой должно и занимается министерство транспорта, и можете рассчитывать на мою поддержку в данном вопросе максимально", - подчеркнул Никитин. Также на встрече обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры и дорожной сети в Самарской области, включая ремонт дорог, обновление общественного транспорта и другие направления. "Самарская область с точки зрения развития транспорта по всем направлениям - вода, небо, земля, космос - регион достаточно комплексный, и мы также внимательно системно продолжим работать и развивать каждую из этих сфер. Но особый акцент мы делаем на БАС. Мы стали передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения и производства, и эту планку будем только повышать", - сказал губернатор Самарской области. Федорищев сообщил, что в этом году в Самарской области планируется отремонтировать более 420 километров дорог на сумму свыше 32 миллиардов рублей: более 200 километров дорог регионального значения, улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Еще более 240 километров дорог местного значения обновят в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. В Самаре в этом году приводят в порядок более 70 километров дорожной сети, включая участки на Московском, Красноглинском и Волжском шоссе, улицах Демократическая, Маяковского, Максима Горького и другие. Также завершается строительство участка автомагистрали Центральная протяженностью 14 километров.
https://ria.ru/20250624/fedorischev-2025205316.html
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самарская область, россия, москва, вячеслав федорищев, андрей никитин (политик), максим горький
Самарская область, Россия, Москва, Вячеслав Федорищев, Андрей Никитин (политик), Максим Горький
Федорищев и Никитин обсудили развитие БАС в регионе
Самарский губернатор и министр транспорта РФ обсудили развитие БАС в регионе
САМАРА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече в Москве обсудили развитие беспилотных авиасистем, транспортной и дорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"В Москве состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным. Одной из важнейших тем встречи стало развитие беспилотных авиационных систем в Самарской области", - говорится в сообщении правительства региона.
На встрече министр транспорта РФ отметил, что Самарская область демонстрирует серьезный результат.
"Во-первых, это один из ключевых регионов для транспортной отрасли – ключевой транспортный узел, но помимо развития классической транспортной системы вы занимаетесь очень современными вещами: у вас находится ключевое наше предприятие по беспилотным авиационным системам. Президент в феврале проводил совещание в этой части, и я знаю, что вы занимаетесь этой повесткой лично. Это одна из задач, которой должно и занимается министерство транспорта, и можете рассчитывать на мою поддержку в данном вопросе максимально", - подчеркнул Никитин.
Также на встрече обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры и дорожной сети в Самарской области, включая ремонт дорог, обновление общественного транспорта и другие направления.
"Самарская область с точки зрения развития транспорта по всем направлениям - вода, небо, земля, космос - регион достаточно комплексный, и мы также внимательно системно продолжим работать и развивать каждую из этих сфер. Но особый акцент мы делаем на БАС. Мы стали передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения и производства, и эту планку будем только повышать", - сказал губернатор Самарской области.
Федорищев сообщил, что в этом году в Самарской области планируется отремонтировать более 420 километров дорог на сумму свыше 32 миллиардов рублей: более 200 километров дорог регионального значения, улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Еще более 240 километров дорог местного значения обновят в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. В Самаре в этом году приводят в порядок более 70 километров дорожной сети, включая участки на Московском, Красноглинском и Волжском шоссе, улицах Демократическая, Маяковского, Максима Горького и другие. Также завершается строительство участка автомагистрали Центральная протяженностью 14 километров.