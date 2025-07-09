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В Россию могут приехать около миллиона трудовых мигрантов из Индии

В Россию могут приехать около миллиона трудовых мигрантов из Индии - РИА Новости, 09.07.2025

В Россию могут приехать около миллиона трудовых мигрантов из Индии

Порядка 1 миллиона трудовых мигрантов из Индии могут приехать в Россию до конца 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской торгово-промышленной... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:49:00+03:00

2025-07-09T15:49:00+03:00

2025-07-09T15:49:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Порядка 1 миллиона трудовых мигрантов из Индии могут приехать в Россию до конца 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты. Местные СМИ ранее написали, что Свердловская область рассчитывает решить вопрос нехватки квалифицированных специалистов за счет индийских мигрантов. "Журналисты задали вопрос Андрею Адольфовичу (Беседину, президенту УТПП - ред.) по трудовой миграции: как будет решаться вопрос нехватки кадров в Свердловской области? Он напомнил встречу, которая прошла в Уральской торгово-промышленной палате в феврале 2025 года, когда к нам приезжал заместитель посла Индии в РФ Никхилеш Гири. Он (Гири - ред.) тогда сказал, что до конца 2025 года в Россию приедут около 1 миллиона мигрантов, в разные регионы России, в том числе в Свердловскую область. Андрей Адольфович одобрил это и сказал, что это хорошая история, потому что у нас действительно не хватает кадров, а наши заводы наращивают объемы постоянно", - сказала собеседница агентства. Помимо этого, по данным УТПП, работа в этом направлении ведется также со Шри-Ланкой.

https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html

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россия, свердловская область, индия, в мире