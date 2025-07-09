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В Совфеде предложили принудительно лечить зависимых от метадона - РИА Новости, 09.07.2025
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15:14 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028153012.html
В Совфеде предложили принудительно лечить зависимых от метадона
В Совфеде предложили принудительно лечить зависимых от метадона - РИА Новости, 09.07.2025
В Совфеде предложили принудительно лечить зависимых от метадона
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил рассмотреть вопрос о возможности принудительного лечения лиц, имеющих зависимость от метадона,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:14:00+03:00
2025-07-09T15:14:00+03:00
общество
андрей кутепов
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил рассмотреть вопрос о возможности принудительного лечения лиц, имеющих зависимость от метадона, обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. "В настоящее время отравления опиоидным наркотическим веществом – метадоном - являются наиболее тяжелыми по клиническому течению, частоте развития жизнеопасных осложнений и летальности. Установлено, что 12,2% пациентов, госпитализированных отравлением метадоном, умирают в течение ближайших 7 лет от последующих передозировок или соматической патологии. И это, как правило, люди молодого, трудоспособного возраста", - говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность признания отравления метадоном "социально значимым и смертельно опасным заболеванием и рассмотреть вопрос о возможности принудительного лечения лиц, имеющих зависимость от метадона", отмечается в обращении. Кроме того, Кутепов предложил разработать "комплекс мер межведомственного взаимодействия (здравоохранение, правоохранительные органы, социальные службы и другие) по борьбе, профилактике, диагностике и лечению метадоновой зависимости".
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общество, андрей кутепов, совет федерации рф
Общество, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили принудительно лечить зависимых от метадона

Сенатор Кутепов предложил принудительно лечить людей с зависимостью от метадона

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил рассмотреть вопрос о возможности принудительного лечения лиц, имеющих зависимость от метадона, обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
"В настоящее время отравления опиоидным наркотическим веществом – метадоном - являются наиболее тяжелыми по клиническому течению, частоте развития жизнеопасных осложнений и летальности. Установлено, что 12,2% пациентов, госпитализированных отравлением метадоном, умирают в течение ближайших 7 лет от последующих передозировок или соматической патологии. И это, как правило, люди молодого, трудоспособного возраста", - говорится в обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
В связи с этим предлагается рассмотреть возможность признания отравления метадоном "социально значимым и смертельно опасным заболеванием и рассмотреть вопрос о возможности принудительного лечения лиц, имеющих зависимость от метадона", отмечается в обращении.
Кроме того, Кутепов предложил разработать "комплекс мер межведомственного взаимодействия (здравоохранение, правоохранительные органы, социальные службы и другие) по борьбе, профилактике, диагностике и лечению метадоновой зависимости".
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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ОбществоАндрей КутеповСовет Федерации РФ
 
 
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