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В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками - РИА Новости, 09.07.2025
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14:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028146069.html
В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками
В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками - РИА Новости, 09.07.2025
В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать в России систему учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:47:00+03:00
2025-07-09T14:47:00+03:00
россия
андрей кутепов
общество
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать в России систему учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям, обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. "Предлагается рассмотреть вопрос о разработке собственной системы учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами в Российской Федерации для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям наркотическими и психоактивными веществами", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Кутепов отметил, что по итогам работы в субъектах Российской Федерации в комитет поступают предложения от медицинского сообщества. В частности, в течение последнего десятилетия значимой проблемой для здравоохранения в Российской Федерации является появление и распространение на нелегальном рынке новых психоактивных веществ (ПАВ), к которым относятся синтетические катиноны ("соли"), прекурсоры γ-оксимасляной кислоты (гамма-оксимасляной кислоты - ГОМК), синтетические каннабиноиды ("спайсы") и амфетамины. Постоянно разрабатываются и появляются на нелегальном рынке новые психоактивные вещества, что приводит к увеличению количества отравлений данными веществами. "В Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10) определены коды только для отравлений наркотическими веществами, которые относятся к блоку "Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами". Большая часть наркотических и психоактивных веществ нелегального рынка не относятся к лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам", - пояснил сенатор. По этой причине из-за некорректного кодирования отравлений данными веществами по МКБ-10 и по ряду других причин "в РФ объективный учет и мониторинг отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального рынка крайне проблематичен, например, из-за отсутствия в ряде регионов необходимого химико-токсикологического оборудования и химико-токсикологических лабораторий, отсутствия токсикологической службы в некоторых регионах", пояснил законодатель. Поэтому объективная статистическая информации о реальных масштабах острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального производства на сегодняшний день в стране отсутствует, отметил Кутепов. "По мнению профессионального сообщества, наиболее объективные данные о частоте и встречаемости острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами представлены в Санкт- Петербурге и Омске", - заключил он.
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россия, андрей кутепов, общество, совет федерации рф
Россия, Андрей Кутепов, Общество, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками

Сенатор Кутепов предложил создать в России систему учета отравлений наркотиками

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать в России систему учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям, обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
"Предлагается рассмотреть вопрос о разработке собственной системы учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами в Российской Федерации для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям наркотическими и психоактивными веществами", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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Кутепов отметил, что по итогам работы в субъектах Российской Федерации в комитет поступают предложения от медицинского сообщества.
В частности, в течение последнего десятилетия значимой проблемой для здравоохранения в Российской Федерации является появление и распространение на нелегальном рынке новых психоактивных веществ (ПАВ), к которым относятся синтетические катиноны ("соли"), прекурсоры γ-оксимасляной кислоты (гамма-оксимасляной кислоты - ГОМК), синтетические каннабиноиды ("спайсы") и амфетамины. Постоянно разрабатываются и появляются на нелегальном рынке новые психоактивные вещества, что приводит к увеличению количества отравлений данными веществами.
"В Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10) определены коды только для отравлений наркотическими веществами, которые относятся к блоку "Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами". Большая часть наркотических и психоактивных веществ нелегального рынка не относятся к лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам", - пояснил сенатор.
По этой причине из-за некорректного кодирования отравлений данными веществами по МКБ-10 и по ряду других причин "в РФ объективный учет и мониторинг отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального рынка крайне проблематичен, например, из-за отсутствия в ряде регионов необходимого химико-токсикологического оборудования и химико-токсикологических лабораторий, отсутствия токсикологической службы в некоторых регионах", пояснил законодатель.
Поэтому объективная статистическая информации о реальных масштабах острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального производства на сегодняшний день в стране отсутствует, отметил Кутепов.
"По мнению профессионального сообщества, наиболее объективные данные о частоте и встречаемости острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами представлены в Санкт- Петербурге и Омске", - заключил он.
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