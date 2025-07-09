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В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками

В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками - РИА Новости, 09.07.2025

В Совфеде предложили создать систему учета отравлений наркотиками

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать в России систему учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:47:00+03:00

2025-07-09T14:47:00+03:00

2025-07-09T14:47:00+03:00

россия

андрей кутепов

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совет федерации рф

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать в России систему учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям, обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. "Предлагается рассмотреть вопрос о разработке собственной системы учета (кодирования) отравлений наркотическими и психоактивными веществами в Российской Федерации для получения объективных данных о токсикологической ситуации по острым отравлениям наркотическими и психоактивными веществами", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Кутепов отметил, что по итогам работы в субъектах Российской Федерации в комитет поступают предложения от медицинского сообщества. В частности, в течение последнего десятилетия значимой проблемой для здравоохранения в Российской Федерации является появление и распространение на нелегальном рынке новых психоактивных веществ (ПАВ), к которым относятся синтетические катиноны ("соли"), прекурсоры γ-оксимасляной кислоты (гамма-оксимасляной кислоты - ГОМК), синтетические каннабиноиды ("спайсы") и амфетамины. Постоянно разрабатываются и появляются на нелегальном рынке новые психоактивные вещества, что приводит к увеличению количества отравлений данными веществами. "В Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10) определены коды только для отравлений наркотическими веществами, которые относятся к блоку "Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами". Большая часть наркотических и психоактивных веществ нелегального рынка не относятся к лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам", - пояснил сенатор. По этой причине из-за некорректного кодирования отравлений данными веществами по МКБ-10 и по ряду других причин "в РФ объективный учет и мониторинг отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального рынка крайне проблематичен, например, из-за отсутствия в ряде регионов необходимого химико-токсикологического оборудования и химико-токсикологических лабораторий, отсутствия токсикологической службы в некоторых регионах", пояснил законодатель. Поэтому объективная статистическая информации о реальных масштабах острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами нелегального производства на сегодняшний день в стране отсутствует, отметил Кутепов. "По мнению профессионального сообщества, наиболее объективные данные о частоте и встречаемости острых отравлений наркотическими и психоактивными веществами представлены в Санкт- Петербурге и Омске", - заключил он.

https://ria.ru/20250708/delo-2027841668.html

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россия, андрей кутепов, общество, совет федерации рф