https://ria.ru/20250709/peterburg-2028116802.html

В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание

В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание - РИА Новости, 09.07.2025

В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание

Мошенники под видом представителей силовых структур убедили пенсионерку в Санкт-Петербурге продать квартиру и передать курьеру в Москве 9,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:26:00+03:00

2025-07-09T12:26:00+03:00

2025-07-09T12:26:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

васильевский остров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Мошенники под видом представителей силовых структур убедили пенсионерку в Санкт-Петербурге продать квартиру и передать курьеру в Москве 9,5 миллиона рублей, якобы выполняя "задание государственной важности", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Василеостровского района обратилась 72-летняя жительница одного из домов на 13-й линии Васильевского острова. "Пенсионерка сообщила, что на протяжении нескольких месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись ей сотрудниками спецслужб, и под надуманным предлогом убедили ее за 10,9 миллиона рублей продать свою квартиру, расположенную в доме 19 по 9-й линии", – рассказали в ГУМВД. После этого женщина, которая была уверена в том, что "выполняет задание государственной важности", по указанию мнимых силовиков отправилась в Москву, где передала курьеру вырученные средства в размере 9,5 миллиона рублей (за вычетом комиссий банка и риелторов). Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html

санкт-петербург

васильевский остров

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происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)