Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/peterburg-2028116802.html
В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание
В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание - РИА Новости, 09.07.2025
В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание
Мошенники под видом представителей силовых структур убедили пенсионерку в Санкт-Петербурге продать квартиру и передать курьеру в Москве 9,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:26:00+03:00
2025-07-09T12:26:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
васильевский остров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_042bc8a70e3176b996373f9d8daf7feb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Мошенники под видом представителей силовых структур убедили пенсионерку в Санкт-Петербурге продать квартиру и передать курьеру в Москве 9,5 миллиона рублей, якобы выполняя "задание государственной важности", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Василеостровского района обратилась 72-летняя жительница одного из домов на 13-й линии Васильевского острова. "Пенсионерка сообщила, что на протяжении нескольких месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись ей сотрудниками спецслужб, и под надуманным предлогом убедили ее за 10,9 миллиона рублей продать свою квартиру, расположенную в доме 19 по 9-й линии", – рассказали в ГУМВД. После этого женщина, которая была уверена в том, что "выполняет задание государственной важности", по указанию мнимых силовиков отправилась в Москву, где передала курьеру вырученные средства в размере 9,5 миллиона рублей (за вычетом комиссий банка и риелторов). Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html
санкт-петербург
васильевский остров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_2f768957acc3012bb75a875474531b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание

В Петербурге пенсионерку убедили продать квартиру и передать курьеру деньги

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Мошенники под видом представителей силовых структур убедили пенсионерку в Санкт-Петербурге продать квартиру и передать курьеру в Москве 9,5 миллиона рублей, якобы выполняя "задание государственной важности", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Василеостровского района обратилась 72-летняя жительница одного из домов на 13-й линии Васильевского острова.
"Пенсионерка сообщила, что на протяжении нескольких месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись ей сотрудниками спецслужб, и под надуманным предлогом убедили ее за 10,9 миллиона рублей продать свою квартиру, расположенную в доме 19 по 9-й линии", – рассказали в ГУМВД.
После этого женщина, которая была уверена в том, что "выполняет задание государственной важности", по указанию мнимых силовиков отправилась в Москву, где передала курьеру вырученные средства в размере 9,5 миллиона рублей (за вычетом комиссий банка и риелторов).
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей
4 июля, 10:53
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВасильевский островМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала