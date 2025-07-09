https://ria.ru/20250709/peterburg-2028064385.html

В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт

В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт - РИА Новости, 09.07.2025

В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт

Квартира экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который, по основной версии следствия, покончил с собой, находится в жилом комплексе бизнес-класса в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:25:00+03:00

2025-07-09T07:25:00+03:00

2025-07-09T09:31:00+03:00

курская область

нева (река)

россия

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Квартира экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который, по основной версии следствия, покончил с собой, находится в жилом комплексе бизнес-класса в Санкт-Петербурге с видом на Неву, сейчас в ней идет ремонт, выяснил корреспондент РИА Новости.Одна из квартир, которая находилась в собственности семьи Старовойта, располагается в доме на Малоохтинском проспекте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Консьерж в доме подтвердила корреспонденту агентства, что бывший министр транспорта здесь "иногда появлялся"."Сейчас в квартире идет ремонт... Недавно начали (ремонт - ред.), месяц-два назад", - рассказала она.Возле дверей квартиры на 8-м этаже сейчас действительно видны остатки строительной пыли, убедился корреспондент РИА Новости.В декларации о доходах за 2021 год, когда Старовойт занимал пост губернатора Курской области, была указана квартира площадью 165,1 квадратный метр, которая находилась в собственности его супруги и двух несовершеннолетних детей. В этом же году он сообщал, что развелся с супругой.Похожая трехкомнатная квартира, но на 11-м этаже, с такой же площадью выставлена на одном из сайтов продажи недвижимости за 47 миллионов рублей. В описании указано, что из панoрaмной кваpтиpы открывается потрясающий вид на акваторию, проходящие по Неве катера, яхты и пароходы. Кроме Невы из окон виден мост Петpa Beликoго, Смольный cобop, Cпaс на крови, Исaакиевский Cобор, Пeтропaвловcкая Kpепость и другие памятники архитектуры. Жилой комплекс "Большой Дом на Неве" был построен в 2003 году, помимо презентабельного холла есть консьерж и видеонаблюдение, подземный паркинг.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прощание со Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, а похоронить его планируют в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027771156.html

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027700091.html

https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ЖК, в котором находится квартира покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта Квартира покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта находится в жилом комплексе бизнес-класса в Петербурге с видом на Неву, выяснил корреспондент РИА Новости. Одна из квартир, которая находилась в собственности семьи Старовойта, располагается в доме на Малоохтинском проспекте, сообщил агентству источник в правоохранительных органах. Консьерж в доме подтвердила корреспонденту, что бывший министр транспорта здесь "иногда появлялся". "Сейчас в квартире идет ремонт... Недавно начали (ремонт), месяц-два назад", - рассказала она. 2025-07-09T07:25 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, нева (река), россия, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, общество