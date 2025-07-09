Рейтинг@Mail.ru
В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 09.07.2025 (обновлено: 09:31 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/peterburg-2028064385.html
В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт
В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт - РИА Новости, 09.07.2025
В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт
Квартира экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который, по основной версии следствия, покончил с собой, находится в жилом комплексе бизнес-класса в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:25:00+03:00
2025-07-09T09:31:00+03:00
курская область
нева (река)
россия
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028073314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cb53bac0bb361936f7887cb49fecf53.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Квартира экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который, по основной версии следствия, покончил с собой, находится в жилом комплексе бизнес-класса в Санкт-Петербурге с видом на Неву, сейчас в ней идет ремонт, выяснил корреспондент РИА Новости.Одна из квартир, которая находилась в собственности семьи Старовойта, располагается в доме на Малоохтинском проспекте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Консьерж в доме подтвердила корреспонденту агентства, что бывший министр транспорта здесь "иногда появлялся"."Сейчас в квартире идет ремонт... Недавно начали (ремонт - ред.), месяц-два назад", - рассказала она.Возле дверей квартиры на 8-м этаже сейчас действительно видны остатки строительной пыли, убедился корреспондент РИА Новости.В декларации о доходах за 2021 год, когда Старовойт занимал пост губернатора Курской области, была указана квартира площадью 165,1 квадратный метр, которая находилась в собственности его супруги и двух несовершеннолетних детей. В этом же году он сообщал, что развелся с супругой.Похожая трехкомнатная квартира, но на 11-м этаже, с такой же площадью выставлена на одном из сайтов продажи недвижимости за 47 миллионов рублей. В описании указано, что из панoрaмной кваpтиpы открывается потрясающий вид на акваторию, проходящие по Неве катера, яхты и пароходы. Кроме Невы из окон виден мост Петpa Beликoго, Смольный cобop, Cпaс на крови, Исaакиевский Cобор, Пeтропaвловcкая Kpепость и другие памятники архитектуры. Жилой комплекс "Большой Дом на Неве" был построен в 2003 году, помимо презентабельного холла есть консьерж и видеонаблюдение, подземный паркинг.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прощание со Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, а похоронить его планируют в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027771156.html
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027700091.html
https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html
курская область
нева (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ЖК, в котором находится квартира покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта
Квартира покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта находится в жилом комплексе бизнес-класса в Петербурге с видом на Неву, выяснил корреспондент РИА Новости. Одна из квартир, которая находилась в собственности семьи Старовойта, располагается в доме на Малоохтинском проспекте, сообщил агентству источник в правоохранительных органах. Консьерж в доме подтвердила корреспонденту, что бывший министр транспорта здесь "иногда появлялся". "Сейчас в квартире идет ремонт... Недавно начали (ремонт), месяц-два назад", - рассказала она.
2025-07-09T07:25
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028073314_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b4c4bee9d1fbbb3ff274d567c7f19297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, нева (река), россия, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, общество
Курская область, Нева (река), Россия, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Общество
В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт

В квартире Старовойта в Петербурге с видом на Неву идет ремонт

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Квартира экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, который, по основной версии следствия, покончил с собой, находится в жилом комплексе бизнес-класса в Санкт-Петербурге с видом на Неву, сейчас в ней идет ремонт, выяснил корреспондент РИА Новости.
Одна из квартир, которая находилась в собственности семьи Старовойта, располагается в доме на Малоохтинском проспекте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
За что заплатил Роман Старовойт
7 июля, 20:13
Консьерж в доме подтвердила корреспонденту агентства, что бывший министр транспорта здесь "иногда появлялся".
"Сейчас в квартире идет ремонт... Недавно начали (ремонт - ред.), месяц-два назад", - рассказала она.
Возле дверей квартиры на 8-м этаже сейчас действительно видны остатки строительной пыли, убедился корреспондент РИА Новости.
В декларации о доходах за 2021 год, когда Старовойт занимал пост губернатора Курской области, была указана квартира площадью 165,1 квадратный метр, которая находилась в собственности его супруги и двух несовершеннолетних детей. В этом же году он сообщал, что развелся с супругой.
Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
7 июля, 16:13
Похожая трехкомнатная квартира, но на 11-м этаже, с такой же площадью выставлена на одном из сайтов продажи недвижимости за 47 миллионов рублей. В описании указано, что из панoрaмной кваpтиpы открывается потрясающий вид на акваторию, проходящие по Неве катера, яхты и пароходы. Кроме Невы из окон виден мост Петpa Beликoго, Смольный cобop, Cпaс на крови, Исaакиевский Cобор, Пeтропaвловcкая Kpепость и другие памятники архитектуры. Жилой комплекс "Большой Дом на Неве" был построен в 2003 году, помимо презентабельного холла есть консьерж и видеонаблюдение, подземный паркинг.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прощание со Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, а похоронить его планируют в Санкт-Петербурге.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта
7 июля, 20:01
 
Курская областьНева (река)РоссияРоман СтаровойтСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа СтаровойтаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала