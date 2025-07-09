https://ria.ru/20250709/orban-2028132061.html

Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку, спародировав обложку Time

Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку, спародировав обложку Time - РИА Новости, 09.07.2025

Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку, спародировав обложку Time

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку на фоне голосования о вынесении ей вотума недоверия в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:37:00+03:00

2025-07-09T13:37:00+03:00

2025-07-09T13:37:00+03:00

в мире

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урсула фон дер ляйен

джо байден

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку на фоне голосования о вынесении ей вотума недоверия в Европарламенте, спародировав обложку журнала Time с удаляющимся экс-президентом США Джо Байденом. Венгерский премьер разместил в соцсети X изображение, стилизованное под обложку журнала Time июля 2024 года, с фигурой удаляющейся фон дер Ляйен на красном фоне и подписью "время уйти". В июле 2024 года журнал Time после заявления президента США Байдена о выходе из президентской гонки поместил на обложку августовского выпуска фотографию вице-президента США Камалы Харрис, идущей за уходящим американским лидером. В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу пройдет в четверг. Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.

https://ria.ru/20250627/votum-2025743063.html

https://ria.ru/20250708/lyayen-2027807020.html

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в мире, сша, венгрия, страсбург, урсула фон дер ляйен, джо байден, виктор орбан, еврокомиссия, европарламент