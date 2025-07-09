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В администрации района Дагестана, где отравились люди, прошли обыски
В администрации района Дагестана, где отравились люди, прошли обыски - РИА Новости, 09.07.2025
В администрации района Дагестана, где отравились люди, прошли обыски
Обыски прошли в администрации Магарамкентского района Дагестана пл делу о массовом отравлении людей водой, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:30:00+03:00
2025-07-09T18:30:00+03:00
2025-07-09T18:30:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Магарамкентского района Дагестана пл делу о массовом отравлении людей водой, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике. В среду в минздраве Дагестана сообщили, что в Магарамкентском районе за сутки к врачам обратились 110 человек с симптомами отравления, 18 из них были госпитализированы. Отмечалось, что у всех легкая и средняя степень тяжести течения болезни, тяжелых случаев нет. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". "По уголовному делу назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района, допрошены свидетели и потерпевшие. В отношении всех потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250709/dagestan-2028204076.html
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происшествия, здоровье - общество, магарамкентский район, республика дагестан, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Россия
В администрации района Дагестана, где отравились люди, прошли обыски
В администрации Магарамкентского района Дагестана прошли обыски