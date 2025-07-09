https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028082750.html

Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования

Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования - РИА Новости, 09.07.2025

Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования

Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:07:00+03:00

2025-07-09T10:07:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. "Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую <…> модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет", — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в четвертом квартале этого года. Кроме того, Минобрнауки хочет увеличить число вузов — участников пилотного проекта новой системы.В 2022 году Россия отказалась от европейской Болонской системы образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры. Спустя год стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов. Новая модель предусматривает три уровня обучения: Эта система заменит современные бакалавриат и магистратуру.

https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф, московский авиационный институт, мисис, социальный навигатор, сн_образование