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Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования - РИА Новости, 09.07.2025
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:07:00+03:00
2025-07-09T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. "Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую <…> модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет", — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в четвертом квартале этого года. Кроме того, Минобрнауки хочет увеличить число вузов — участников пилотного проекта новой системы.В 2022 году Россия отказалась от европейской Болонской системы образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры. Спустя год стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов. Новая модель предусматривает три уровня обучения: Эта система заменит современные бакалавриат и магистратуру.
https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, московский авиационный институт, мисис, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Московский авиационный институт, МИСиС, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
Минобрнауки: РФ перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
«
"Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую <…> модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет", — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в четвертом квартале этого года. Кроме того, Минобрнауки хочет увеличить число вузов — участников пилотного проекта новой системы.
В 2022 году Россия отказалась от европейской Болонской системы образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры.
Спустя год стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов. Новая модель предусматривает три уровня обучения:
- базовое высшее образование (от пяти до шести лет);
- специализированное высшее по программам магистратуры (от года до двух);
- профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
Эта система заменит современные бакалавриат и магистратуру.