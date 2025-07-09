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Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования - РИА Новости, 09.07.2025
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10:07 09.07.2025 (обновлено: 13:18 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028082750.html
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования - РИА Новости, 09.07.2025
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 09.07.2025
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. &quot;Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую &lt;…&gt; модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет&quot;, — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в четвертом квартале этого года. Кроме того, Минобрнауки хочет увеличить число вузов — участников пилотного проекта новой системы.В 2022 году Россия отказалась от европейской Болонской системы образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры. Спустя год стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов. Новая модель предусматривает три уровня обучения: Эта система заменит современные бакалавриат и магистратуру.
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общество, россия, госдума рф, московский авиационный институт, мисис, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Московский авиационный институт, МИСиС, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования

Минобрнауки: РФ перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россия полностью перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
«

"Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую <…> модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет", — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в четвертом квартале этого года. Кроме того, Минобрнауки хочет увеличить число вузов — участников пилотного проекта новой системы.
В 2022 году Россия отказалась от европейской Болонской системы образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры.
Спустя год стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов. Новая модель предусматривает три уровня обучения:
  • базовое высшее образование (от пяти до шести лет);
  • специализированное высшее по программам магистратуры (от года до двух);
  • профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
Эта система заменит современные бакалавриат и магистратуру.
Дмитрий Афанасьев - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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