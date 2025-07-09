https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028079128.html
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить - РИА Новости, 09.07.2025
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить
Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования для полного перехода на обновленную модель, сообщил... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:58:00+03:00
2025-07-09T09:58:00+03:00
2025-07-09T13:19:00+03:00
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782555273_0:237:3218:2047_1920x0_80_0_0_22f1956afb493cd2e38a2eeceb92fe52.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования для полного перехода на обновленную модель, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев."Мы хотели бы, конечно, увеличить количество вузов-участников пилотного проекта как переходный шаг к полному переходу на новую модель", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Сейчас реализуется указ президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования.В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
https://ria.ru/20250704/zayavleniya-2027162849.html
https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782555273_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_9a52139120224e3ef04f73d639e01991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить
В проект новой системы высшего образования могут включить новые вузы