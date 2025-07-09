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Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить - РИА Новости, 09.07.2025
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09:58 09.07.2025 (обновлено: 13:19 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028079128.html
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить - РИА Новости, 09.07.2025
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить
Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования для полного перехода на обновленную модель, сообщил... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:58:00+03:00
2025-07-09T13:19:00+03:00
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования для полного перехода на обновленную модель, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев."Мы хотели бы, конечно, увеличить количество вузов-участников пилотного проекта как переходный шаг к полному переходу на новую модель", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Сейчас реализуется указ президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования.В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
https://ria.ru/20250704/zayavleniya-2027162849.html
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить

В проект новой системы высшего образования могут включить новые вузы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования для полного перехода на обновленную модель, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.
"Мы хотели бы, конечно, увеличить количество вузов-участников пилотного проекта как переходный шаг к полному переходу на новую модель", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы
4 июля, 13:20
Сейчас реализуется указ президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
Дмитрий Афанасьев - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах
3 июля, 02:31
 
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