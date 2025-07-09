https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028079128.html

Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить

Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить - РИА Новости, 09.07.2025

Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить

Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования для полного перехода на обновленную модель, сообщил... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:58:00+03:00

2025-07-09T09:58:00+03:00

2025-07-09T13:19:00+03:00

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов-участников пилотного проекта новой системы высшего образования для полного перехода на обновленную модель, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев."Мы хотели бы, конечно, увеличить количество вузов-участников пилотного проекта как переходный шаг к полному переходу на новую модель", - сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Сейчас реализуется указ президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования.В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

https://ria.ru/20250704/zayavleniya-2027162849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество, социальный навигатор, сн_образование