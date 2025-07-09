https://ria.ru/20250709/nikitin-2028049534.html

Министр транспорта Андрей Никитин находится в розыске СБУ

Министр транспорта Андрей Никитин находится в розыске СБУ - РИА Новости, 09.07.2025

Министр транспорта Андрей Никитин находится в розыске СБУ

Министр транспорта России Андрей Никитин находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:51:00+03:00

2025-07-09T02:51:00+03:00

2025-07-09T02:51:00+03:00

россия

курская область

московская область (подмосковье)

андрей никитин (политик)

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр транспорта России Андрей Никитин находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, Никитин был объявлен в розыск еще в 2024 году. В этом же году СБУ объявила в розыск и Романа Старовойта, который с мая прошлого года был министром транспорта РФ, до этого он занимал должность губернатора Курской области. 7 июля 2025 года был освобождён от должности министра транспорта, в тот же день стало известно, что его тело было найдено в Подмосковье. Согласно данным, Никитину вменяют статью о "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти", "изменения границ территории или государственной границы Украины". Согласно уголовному кодексу Украины, максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 10 лет. Также в данных указывается мера пресечения - заключение под стражу. Также экс-министр транспорта Роман Старовойт, который, по версии СК, покончил с собой, находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с сентября 2017 года якобы за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и участие в строительстве Керченского моста. Никитин в базе "Миротворца" находится с февраля 2020 года якобы за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "сознательное нарушение государственной границы". Андрею Никитину 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250708/volodin-2027934789.html

https://ria.ru/20250701/mihalkov-2026435272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, московская область (подмосковье), андрей никитин (политик), роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, в мире