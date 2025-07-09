В Ладожское озеро выпустили двух нерпят
В Ладожское озеро выпустили двух нерпят после реабилитации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Двух нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Фонд друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого расположена на территории петербургского Водоканала, с радостью сообщает об успешном проведении первого в этом году выпуска ладожских кольчатых нерп в их естественную среду обитания — Ладожское озеро", — говорится в релизе.
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Отмечается, что нерпенок Осик, найденный в акватории Невы, стал настоящей звездой и загадкой центра. Он обладал необычайно светлой окраской, что делало его похожим на балтийскую нерпу. Однако главной его отличительной чертой стал дикий и независимый характер.
"За все время пребывания в центре Осик демонстрировал крайнюю степень неприятия человека. Он был, пожалуй, одним из самых "непримиримых" пациентов за всю историю работы фонда. Нерпенок регулярно устраивал "забастовки", отказываясь от пищи, и мог проводить до трех суток подряд на дне бассейна, категорически избегая выхода на сушу и любого контакта с людьми", — рассказали в организации.
Нерпочка, найденная в мае в Приозерске, стала полной противоположностью Осику. Она заслужила репутацию скромницы: добросовестно ела, набирала вес, росла и не доставляла специалистам никаких хлопот.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.