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В Ладожское озеро выпустили двух нерпят - РИА Новости, 09.07.2025
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Хорошие новости
 
09:20 09.07.2025 (обновлено: 11:03 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/nerpjaty-2028073776.html
В Ладожское озеро выпустили двух нерпят
В Ладожское озеро выпустили двух нерпят - РИА Новости, 09.07.2025
В Ладожское озеро выпустили двух нерпят
Двух нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:20:00+03:00
2025-07-09T11:03:00+03:00
хорошие новости
ладожское озеро
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Двух нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Фонд друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого расположена на территории петербургского Водоканала, с радостью сообщает об успешном проведении первого в этом году выпуска ладожских кольчатых нерп в их естественную среду обитания — Ладожское озеро", — говорится в релизе. Отмечается, что нерпенок Осик, найденный в акватории Невы, стал настоящей звездой и загадкой центра. Он обладал необычайно светлой окраской, что делало его похожим на балтийскую нерпу. Однако главной его отличительной чертой стал дикий и независимый характер."За все время пребывания в центре Осик демонстрировал крайнюю степень неприятия человека. Он был, пожалуй, одним из самых "непримиримых" пациентов за всю историю работы фонда. Нерпенок регулярно устраивал "забастовки", отказываясь от пищи, и мог проводить до трех суток подряд на дне бассейна, категорически избегая выхода на сушу и любого контакта с людьми", — рассказали в организации. Нерпочка, найденная в мае в Приозерске, стала полной противоположностью Осику. Она заслужила репутацию скромницы: добросовестно ела, набирала вес, росла и не доставляла специалистам никаких хлопот. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250703/kotenok-2026871164.html
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ладожское озеро
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60
353
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Выпуск нерпят в Ладожское озеро
Двух нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Фонде друзей балтийской нерпы, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Отмечается, что нерпенок Осик, найденный в акватории Невы, стал настоящей звездой и загадкой центра. Этот ладожский нерпенок обладал необычайно светлой окраской, что делало его похожим на балтийскую нерпу. Однако главной его отличительной чертой стал дикий и независимый характер. Нерпочка, найденная в мае в Приозерске, стала полной противоположностью Осику. Она заслужила репутацию скромницы: она добросовестно ела, набирала вес, росла и не доставляла специалистам никаких хлопот. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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ладожское озеро, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Ладожское озеро, Санкт-Петербург, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Ладожское озеро выпустили двух нерпят

В Ладожское озеро выпустили двух нерпят после реабилитации

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Двух нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Фонд друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого расположена на территории петербургского Водоканала, с радостью сообщает об успешном проведении первого в этом году выпуска ладожских кольчатых нерп в их естественную среду обитания — Ладожское озеро", — говорится в релизе.
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Отмечается, что нерпенок Осик, найденный в акватории Невы, стал настоящей звездой и загадкой центра. Он обладал необычайно светлой окраской, что делало его похожим на балтийскую нерпу. Однако главной его отличительной чертой стал дикий и независимый характер.
"За все время пребывания в центре Осик демонстрировал крайнюю степень неприятия человека. Он был, пожалуй, одним из самых "непримиримых" пациентов за всю историю работы фонда. Нерпенок регулярно устраивал "забастовки", отказываясь от пищи, и мог проводить до трех суток подряд на дне бассейна, категорически избегая выхода на сушу и любого контакта с людьми", — рассказали в организации.
Нерпочка, найденная в мае в Приозерске, стала полной противоположностью Осику. Она заслужила репутацию скромницы: добросовестно ела, набирала вес, росла и не доставляла специалистам никаких хлопот.
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Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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