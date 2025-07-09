https://ria.ru/20250709/nerpjaty-2028073776.html

В Ладожское озеро выпустили двух нерпят

В Ладожское озеро выпустили двух нерпят - РИА Новости, 09.07.2025

В Ладожское озеро выпустили двух нерпят

Двух нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:20:00+03:00

2025-07-09T09:20:00+03:00

2025-07-09T11:03:00+03:00

хорошие новости

ладожское озеро

санкт-петербург

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Двух нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Фонд друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого расположена на территории петербургского Водоканала, с радостью сообщает об успешном проведении первого в этом году выпуска ладожских кольчатых нерп в их естественную среду обитания — Ладожское озеро", — говорится в релизе. Отмечается, что нерпенок Осик, найденный в акватории Невы, стал настоящей звездой и загадкой центра. Он обладал необычайно светлой окраской, что делало его похожим на балтийскую нерпу. Однако главной его отличительной чертой стал дикий и независимый характер."За все время пребывания в центре Осик демонстрировал крайнюю степень неприятия человека. Он был, пожалуй, одним из самых "непримиримых" пациентов за всю историю работы фонда. Нерпенок регулярно устраивал "забастовки", отказываясь от пищи, и мог проводить до трех суток подряд на дне бассейна, категорически избегая выхода на сушу и любого контакта с людьми", — рассказали в организации. Нерпочка, найденная в мае в Приозерске, стала полной противоположностью Осику. Она заслужила репутацию скромницы: добросовестно ела, набирала вес, росла и не доставляла специалистам никаких хлопот. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250703/kotenok-2026871164.html

https://ria.ru/20250708/panda-2028022653.html

https://ria.ru/20250603/kapibara-2020672970.html

ладожское озеро

санкт-петербург

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Выпуск нерпят в Ладожское озеро Двух нерпят выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Фонде друзей балтийской нерпы, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Отмечается, что нерпенок Осик, найденный в акватории Невы, стал настоящей звездой и загадкой центра. Этот ладожский нерпенок обладал необычайно светлой окраской, что делало его похожим на балтийскую нерпу. Однако главной его отличительной чертой стал дикий и независимый характер. Нерпочка, найденная в мае в Приозерске, стала полной противоположностью Осику. Она заслужила репутацию скромницы: она добросовестно ела, набирала вес, росла и не доставляла специалистам никаких хлопот. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-09T09:20 true PT0M46S

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Варвара Скокшина

ладожское озеро, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга