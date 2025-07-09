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Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона продлили арест - РИА Новости, 09.07.2025
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Религия
 
23:58 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/mitropolit-2028247019.html
Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона продлили арест
Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона продлили арест - РИА Новости, 09.07.2025
Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона продлили арест
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), сообщили РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:58:00+03:00
2025-07-09T23:58:00+03:00
религия
происшествия
москва
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
митрополит тихон (шевкунов)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), сообщили РИА Новости в суде. "Мещанским судом Москвы 9 июля удовлетворено ходатайство следствия о продлении Иванковичу Н. С., Поповичу Д. Е. меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде. Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве планировавшегося украинскими спецслужбами теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников. Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита в свою очередь заявила суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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происшествия, москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Происшествия, Москва, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона продлили арест

Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), сообщили РИА Новости в суде.
«
"Мещанским судом Москвы 9 июля удовлетворено ходатайство следствия о продлении Иванковичу Н. С., Поповичу Д. Е. меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде.
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
28 февраля, 08:44
Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве планировавшегося украинскими спецслужбами теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".
Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита в свою очередь заявила суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".
Никита Иванкович - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Клирик, готовивший убийство митрополита Тихона, хорошо с ним общался
28 февраля, 12:45
 
РелигияПроисшествияМоскваРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сретенский монастырьМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
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