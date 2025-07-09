https://ria.ru/20250709/mitropolit-2028247019.html

Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона продлили арест

Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона продлили арест - РИА Новости, 09.07.2025

Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона продлили арест

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), сообщили РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:58:00+03:00

2025-07-09T23:58:00+03:00

2025-07-09T23:58:00+03:00

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сретенский монастырь

митрополит тихон (шевкунов)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), сообщили РИА Новости в суде. "Мещанским судом Москвы 9 июля удовлетворено ходатайство следствия о продлении Иванковичу Н. С., Поповичу Д. Е. меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде. Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве планировавшегося украинскими спецслужбами теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников. Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита в свою очередь заявила суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, митрополит тихон (шевкунов)