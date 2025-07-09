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МИД прокомментировал запрет на въезд в Армению некоторым россиянам

МИД прокомментировал запрет на въезд в Армению некоторым россиянам - РИА Новости, 09.07.2025

МИД прокомментировал запрет на въезд в Армению некоторым россиянам

Запрет на въезд в Армению российских граждан противоречит союзническому характеру отношений Еревана и Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:03:00+03:00

2025-07-09T14:03:00+03:00

2025-07-09T14:03:00+03:00

армения

ереван

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мария захарова

сергей лавров

франц клинцевич

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Запрет на въезд в Армению российских граждан противоречит союзническому характеру отношений Еревана и Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру росийско-армянского взаимодействия. Неоднократно призывали армянских партнеров прекратить эту порочную практику", - сказала она в ходе брифинга в среду. Она отметила, что данный вопрос обсуждался главами МИД во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в армению в мае. "Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана", - подчеркнула Захарова. В конце июня экс-сенатору Совфеда Францу Клинцевичу отказали во въезде в Ереван. При этом погранслужба не объяснила причин, по которым ему пришлось покинуть Армению.

https://ria.ru/20250708/armeniya-2027950054.html

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ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, ереван, россия, мария захарова, сергей лавров, франц клинцевич, совет федерации рф, в мире