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В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая - РИА Новости, 09.07.2025
В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:03:00+03:00
2025-07-09T12:03:00+03:00
2025-07-09T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наше сотрудничество с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран", - сказала Захарова на брифинге, комментируя обеспокоенность генсека НАТО Марка Рютте отношениями России и Китая. Также она прокомментировала недавние заявления Рютте о том, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России. "(Заявления - ред.) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?" - добавила Захарова.
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в мире, россия, китай, мария захарова, марк рютте, нато
В мире, Россия, Китай, Мария Захарова, Марк Рютте, НАТО
В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
Захарова: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран