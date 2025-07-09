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В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая - РИА Новости, 09.07.2025
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12:03 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/mid-2028111665.html
В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая - РИА Новости, 09.07.2025
В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая
Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:03:00+03:00
2025-07-09T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наше сотрудничество с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран", - сказала Захарова на брифинге, комментируя обеспокоенность генсека НАТО Марка Рютте отношениями России и Китая. Также она прокомментировала недавние заявления Рютте о том, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России. "(Заявления - ред.) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?" - добавила Захарова.
https://ria.ru/20250705/kitay-2027302691.html
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в мире, россия, китай, мария захарова, марк рютте, нато
В мире, Россия, Китай, Мария Захарова, Марк Рютте, НАТО
В МИД отреагировали на обеспокоенность Рютте отношениями России и Китая

Захарова: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наше сотрудничество с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран", - сказала Захарова на брифинге, комментируя обеспокоенность генсека НАТО Марка Рютте отношениями России и Китая.
Также она прокомментировала недавние заявления Рютте о том, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России.
"(Заявления - ред.) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованное возмущение и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально? Появляется озабоченность ментальным состояние генсекретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?" - добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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В миреРоссияКитайМария ЗахароваМарк РюттеНАТО
 
 
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