Мерц перенял эстафету у Джонсона, заявил Слуцкий
Слуцкий: Мерц перенял эстафету у Джонсона для срыва переговоров РФ и Украины
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перенял эстафету у бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания Мерца об "исчерпании" дипломатических средств разрешения украинского конфликта.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны".
"Фридрих Мерц перенял эстафету у Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта? Как иначе расценить слова германского канцлера, прямо заявившего, что "дипломатические средства исчерпаны"? С трибуны Бундестага Мерц бросается абсолютно лживыми обвинениями – якобы, Россия "использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны, и намеревается уничтожить политическую свободу всего европейского континента". Полная чушь и откровенный обман", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что РФ неоднократно говорила, на всех уровнях и с разных трибун, что ни на кого в Европе не собирается нападать.
"Мерцы, макроны, стармеры и иже с ними сами разрушают европейский мир, наращивая гонку вооружений и подталкивая свои страны к масштабному противостоянию", - заключил он.
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