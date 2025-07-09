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Мерц перенял эстафету у Джонсона, заявил Слуцкий - РИА Новости, 09.07.2025
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15:50 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/merts-2028162010.html
Мерц перенял эстафету у Джонсона, заявил Слуцкий
Мерц перенял эстафету у Джонсона, заявил Слуцкий - РИА Новости, 09.07.2025
Мерц перенял эстафету у Джонсона, заявил Слуцкий
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перенял эстафету у бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:50:00+03:00
2025-07-09T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перенял эстафету у бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания Мерца об "исчерпании" дипломатических средств разрешения украинского конфликта. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны". "Фридрих Мерц перенял эстафету у Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта? Как иначе расценить слова германского канцлера, прямо заявившего, что "дипломатические средства исчерпаны"? С трибуны Бундестага Мерц бросается абсолютно лживыми обвинениями – якобы, Россия "использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны, и намеревается уничтожить политическую свободу всего европейского континента". Полная чушь и откровенный обман", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что РФ неоднократно говорила, на всех уровнях и с разных трибун, что ни на кого в Европе не собирается нападать. "Мерцы, макроны, стармеры и иже с ними сами разрушают европейский мир, наращивая гонку вооружений и подталкивая свои страны к масштабному противостоянию", - заключил он.
https://ria.ru/20250709/zakharova-2028112192.html
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в мире, германия, россия, великобритания, фридрих мерц, борис джонсон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, бундестаг германии
В мире, Германия, Россия, Великобритания, Фридрих Мерц, Борис Джонсон, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Бундестаг Германии
Мерц перенял эстафету у Джонсона, заявил Слуцкий

Слуцкий: Мерц перенял эстафету у Джонсона для срыва переговоров РФ и Украины

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц перенял эстафету у бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания Мерца об "исчерпании" дипломатических средств разрешения украинского конфликта.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Мерц не задумывается о последствиях поставок ракет ВСУ, заявила Захарова
Вчера, 12:59
"Фридрих Мерц перенял эстафету у Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта? Как иначе расценить слова германского канцлера, прямо заявившего, что "дипломатические средства исчерпаны"? С трибуны Бундестага Мерц бросается абсолютно лживыми обвинениями – якобы, Россия "использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны, и намеревается уничтожить политическую свободу всего европейского континента". Полная чушь и откровенный обман", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что РФ неоднократно говорила, на всех уровнях и с разных трибун, что ни на кого в Европе не собирается нападать.
"Мерцы, макроны, стармеры и иже с ними сами разрушают европейский мир, наращивая гонку вооружений и подталкивая свои страны к масштабному противостоянию", - заключил он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Мерц сообщил об ужасе немцев из-за России
29 июня, 02:13
 
В миреГерманияРоссияВеликобританияФридрих МерцБорис ДжонсонЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФБундестаг Германии
 
 
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