https://ria.ru/20250709/medvedchuk-2028091520.html

Россия никогда не откажется от денацификации Украины, заявил Медведчук

Россия никогда не откажется от денацификации Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.07.2025

Россия никогда не откажется от денацификации Украины, заявил Медведчук

Россия никогда не откажется от денацификации и демилитаризации Украины для достижения устойчивого урегулирования конфликта, заявил экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:55:00+03:00

2025-07-09T10:55:00+03:00

2025-07-09T10:55:00+03:00

украина

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киев

виктор медведчук

владимир путин

сергей лавров

оппозиционная платформа - за жизнь

нато

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Россия никогда не откажется от денацификации и демилитаризации Украины для достижения устойчивого урегулирования конфликта, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский... не просто ничего не сделал для восстановления украинской государственности, а повел страну к войне и разрушению, уничтожая все, что, по его некомпетентному мнению, мешает его личной власти. А поскольку он не был готов решать государственные проблемы, он уничтожил Украину как государство. Для того чтобы мир вернулся на Украину, необходима демилитаризация", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Украина никогда бы не была надежно защищена, если бы она вступила в НАТО, любое движение Киева в военно-политический блок вызвало бы конфликт, что, в конце концов, и произошло. А на конфронтацию с Россией Зеленского повели, как "жертвенного барана". "Россия ставит вопрос денацификации Украины и ни при каких условиях с повестки дня его не снимет. И это один из ключевых вопросов для мира в стране. Украинские граждане должны понять, что их гонят умирать за то, чтобы нацисты жили и управляли страной, как они это делают сегодня", - добавил председатель совета движения. "Россия требует от официального Киева вести себя достойно, по-человечески, уважать себя, свой народ, его права, свободы, религию, язык, культуру, традиции. Что в этом унизительного для украинских граждан? А не говорить на своем языке – это унизительно, не ходить в церковь своих отцов и дедов – унизительно, не чтить память героев, спасших мир от нацизма, а пресмыкаться перед подонками, предавших свой народ Гитлеру, – необычайно унизительно перед памятью своих предков. Может, хватит уже унижаться перед политическим клоуном и его хозяевами? Может, осталось в украинском народе хоть капля достоинства? Верю, что осталась", - подытожил Медведчук, отметив, что именно этого и справедливости боятся Зеленский и его окружения. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что устойчивое урегулирование конфликта вокруг Украины невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, нужно ликвидировать угрозы безопасности России. По его словам, на повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков ранее заявил, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине – устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации.

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007355665.html

https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html

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украина, россия, киев, виктор медведчук, владимир путин, сергей лавров, оппозиционная платформа - за жизнь, нато, в мире