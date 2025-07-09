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В Госдуме заявили, что мессенджер MAX на голову выше всех конкурентов - РИА Новости, 09.07.2025
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16:01 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/max-2028163971.html
В Госдуме заявили, что мессенджер MAX на голову выше всех конкурентов
В Госдуме заявили, что мессенджер MAX на голову выше всех конкурентов - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуме заявили, что мессенджер MAX на голову выше всех конкурентов
Мессенджер MAX на "голову выше" всех конкурентов и уже по функциональности обогнал WhatsApp, заявил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:01:00+03:00
2025-07-09T16:01:00+03:00
общество
технологии
россия
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мессенджер MAX на "голову выше" всех конкурентов и уже по функциональности обогнал WhatsApp, заявил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Число пользователей, зарегистрированных в российском мессенджере Max, превысило 2 миллиона в начале июля, сообщила ранее пресс-служба мессенджера. Как отмечается, пользователям теперь стали доступны групповые звонки: для того, чтобы совершить их, нужно нажать кнопку "Звонки" внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого нужно поделиться ссылкой на онлайн-встречу с другими участниками. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран. "Динамика просто реактивная, ведь всего десять дней назад была новость о первом миллионе. Видимо, агрессивное продвижение MAX (в том числе с участием представителей российской блогосферы) оказалось эффективным ходом. Всё это, безусловно, призвано укрепить позиции мессенджера в глазах правительства РФ, которому скоро предстоит решать, какой продукт достоин статуса "национальной цифровой платформы". Объективно MAX сейчас на голову выше всех конкурентов (да и тот же WhatsApp по функциональности он уже обогнал)", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
https://ria.ru/20250701/messendzher-2026526214.html
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общество, технологии, россия, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что мессенджер MAX на голову выше всех конкурентов

Депутат Горелкин: мессенджер MAX по функциональности обогнал WhatsApp

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мессенджер MAX на "голову выше" всех конкурентов и уже по функциональности обогнал WhatsApp, заявил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
Число пользователей, зарегистрированных в российском мессенджере Max, превысило 2 миллиона в начале июля, сообщила ранее пресс-служба мессенджера. Как отмечается, пользователям теперь стали доступны групповые звонки: для того, чтобы совершить их, нужно нажать кнопку "Звонки" внизу экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого нужно поделиться ссылкой на онлайн-встречу с другими участниками. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран.
"Динамика просто реактивная, ведь всего десять дней назад была новость о первом миллионе. Видимо, агрессивное продвижение MAX (в том числе с участием представителей российской блогосферы) оказалось эффективным ходом. Всё это, безусловно, призвано укрепить позиции мессенджера в глазах правительства РФ, которому скоро предстоит решать, какой продукт достоин статуса "национальной цифровой платформы". Объективно MAX сейчас на голову выше всех конкурентов (да и тот же WhatsApp по функциональности он уже обогнал)", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
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ОбществоТехнологииРоссияАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
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