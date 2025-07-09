Илон Маск показал свое истинное лицо
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Президент США Дональд Трамп любит приукрашивать, перегибать палку, переносить с больной головы на здоровую и играть в гольф. Но когда назвал новую политическую партию своего бывшего друга Илона Маска "смехотворной затеей", он был точен. Лучше бы Маск не позорился.
Американская история помнит длинную вереницу обиженок, которые, расставшись с одной из ведущих партий, решали создать третью, свою собственную. На уровне всей страны не преуспел никто, включая Тедди Рузвельта, хотя до ухода в раскол он был популярным в народе президентом, а не любимым миллиардером президента, как Маск.
Чаще всего бунтарями оказывались люди, желавшие побить каких-нибудь других людей. Самая первая из "третьих партий" США требовала бороться с масонами, самая успешная — Американская независимая — объединяла расистов Юга, а в период между ними активничала партия, направленная против католиков. Хотя паству папы римского в Соединенных Штатах прошлого искренне ненавидели, эта "третья сила" тоже взлететь не смогла — и вот уже почти 170 лет американские политики делятся в основном на демократов и республиканцев, а пыл бунтарей уходит в песок.
Эксцентричный миллиардер, который не жалел денег на слом двухпартийной системы, в истории США тоже был — звали его Росс Перо. В 1992 году он оттянул часть консервативного электората у президента Джорджа Буша — старшего и тем самым помог избраться Биллу Клинтону, а в период, когда клинтоновский саксофон дудел в Вашингтоне, в Штатах были запущены те самые леволиберальные процессы, которые, по оценке самого Маска, "отравили Америку".
Самый богатый человек мира знает эту поучительную историю и уже дал понять, что путь Перо — не его путь: кандидаты от Американской партии (America Party, или AMEP) не будут претендовать на пост президента и дробить голоса республиканцев, благо их следующим кандидатом будет не Трамп. Вместо этого Маск постарается наводнить своими людьми обе палаты парламента.
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Это, что называется, на здоровье (Трамп так и сказал: пускай попробует). США — страна контрастов, построенная на договорных отношениях между штатами, в каждом из которых может вызреть свой собственный Великий Гудвин. В Юте — мормоны, в Оклахоме — индейцы, в Джорджии — ку-клукс-клан, в Чикаго — мафия, в Нью-Йорке — Таммани-холл (тоже мафия, но партийно-олигархическая), в болотах — французы, в Калифорнии — Голливуд, в Майами — румба, в Техасе вообще все сложно. И всюду собственная секта, своя вера, свой приход. Найдется местечко и для Илона Маска.
Например, нашу Аляску в их сенате представляет Лиз Мурковски. Трампа она терпеть не может, тот ее — тем более, но все попытки сместить эту упрямую женщину провалились. Когда она проиграла республиканские праймериз, то баллотировалась как независимый кандидат и выиграла выборы у номинантов от обеих партий. Когда Трамп выставил против своей ненавистницы лояльную блондинку по имени Келли Шибака, результат был тот же: Аляска выбрала Мурковски.
В крошечном штате Вермонт, наоборот, проблемы с лояльностью у либералов: неистовый социалист Берни Сандерс заставляет считаться со своей маленькой региональной партией и раз от раза избирается в сенат как независимый кандидат. Однако смыкается он там с демократами, а Мурковски и вовсе числится республиканкой официально: двухпартийная система стабильна, потому что всем так удобнее.
Кандидат от "третьей партии" может стать мэром города или даже губернатором, однако Маску не нужен город или штат — ему нужна вся страна, а есть версии, что и страна (то есть США) для него — лишь этап в деле перестройки всего мира. Такие амбиции не удовлетворить Аляской.
Есть вариант (и нередкий), при котором сплоченная группа парламентариев конгресса блокирует большинство той или иной партии. Например, в прошлом году два десятка особо консервативных республиканцев успешно зажимали многомиллиардный транш для Украины, а их однопартийцы боялись пойти на сговор по этому вопросу с демократами из-за риска раскола.
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Но и такой способ Маску вряд ли подойдет. Чтобы подобную группу создать, найдя уязвимости в двухпартийной системе на карте США, у самого богатого человека мира нет двух слагаемых успеха: популярных политиков в собственной "обойме" и терпения, а ведь на выедание из капитолийского пирога даже маленького кусочка потребуются годы. Маск со своим характером, диагнозами и стремлением доказать неправоту Трампа здесь и сейчас ждать столь долго не в состоянии — выгорит.
Тем более ему не подходит путь, рассчитанный на десятилетия, когда новое поколение политиков и функционеров готовится в частных университетах на деньги стратега-благотворителя. В Турции таким путем к власти пришли исламисты (но потом раскололись на эрдогановцев и гюленистов). А Джордж Сорос финансировал подготовку элит в десятках стран и оказал существенное влияние на формирование такого бюрократического монстра, как Еврокомиссия.
Маск называл Сороса суперзлодеем и пришел в политику якобы затем, чтобы разрушить соросовскую "скрытую империю". Но пока он сам не вложит в образование сотни миллиардов долларов, его заявку на власть вряд ли стоит воспринимать серьезно. Обеспеченный мужчина просто развлекается.
Сам виноват: знал ведь, с кем имеет дело. Мог бы и попридержать коней ради мира во всем мире.
Даже если он прав в своей оценке "Большого красивого закона", подписанного Трампом намедни (а он прав, и этот закон стал формальной причиной их конфликта), это не отменяет его капризного и недальновидного поведения, по итогам которого рядом с президентом в момент подписания красовался не Маск, а сенатор-"ястреб" Линдси Грэм*.
С победой таких, как Маск, над такими, как Грэм*, в борьбе за влияние на Трампа связывали робкие надежды на эволюцию политического класса Америки. Но Маск был слишком непоседлив, чтобы остаться в лавке, а Трамп слишком обидчив, чтобы разногласия с ним не переросли в личный конфликт.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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