Косачев прокомментировал слова Мерца о дипломатических средствах по Украине
Косачев заявил, что вера в здравый смысл европейских лидеров исчерпана
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны", заявил, что исчерпана вера в здравый смысл европейских лидеров.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны".
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"Канцлер Мерц заявил, что по Украине "дипломатические средства исчерпаны". Итак, ключевая держава ЕС окончательно делает выбор в пользу войны. Ведь когда дипломатия считается "исчерпанной", это - прямая подготовка к войне. Сейчас - подготовка Европы (вновь – во главе с Германией) к войне с Россией. Проблема не в том, что ни Мерц, ни ранее Шольц даже не попробовали дипломатические средства для решения конфликта, чтобы заявлять об их исчерпанности. "Либо сделайте, как мы скажем, либо будем воевать до последнего" – это не дипломатия. Как и "перемирие", чтобы вновь накачать Украину оружием... Вера в здравый смысл европейских лидеров исчерпана. Надежда на здравый смысл европейских народов остается", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что проблема заключается в другом. По его словам, лидеры Европы боятся не того, что Россия нападет через 3-5 лет. А того, что она не нападет. Ибо иначе вся "безумно дорогая" для граждан стран Европы ложь, которую им "скармливали" много лет, станет очевидной.
"Сегодня именно "шкурная" заинтересованность европолитиков в войне – главный фактор риска. Они уже не могут позволить себе "ненападения" России. А потому провокации будут стремительно нарастать – на Балтике ли, в Закавказье или где-то еще", - добавил он.
Косачев подчеркнул, что даже в условиях тоталитарных запретов на инакомыслие в Европе нужно повторять европейцам, что основная угроза им – это их лидеры, пребывающие в панике от того, что придется отвечать за собственные катастрофические ошибки.