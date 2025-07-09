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Косачев прокомментировал слова Мерца о дипломатических средствах по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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22:50 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/kosachev-2028239157.html
Косачев прокомментировал слова Мерца о дипломатических средствах по Украине
Косачев прокомментировал слова Мерца о дипломатических средствах по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
Косачев прокомментировал слова Мерца о дипломатических средствах по Украине
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:50:00+03:00
2025-07-09T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны", заявил, что исчерпана вера в здравый смысл европейских лидеров. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны". &quot;Канцлер Мерц заявил, что по Украине &quot;дипломатические средства исчерпаны&quot;. Итак, ключевая держава ЕС окончательно делает выбор в пользу войны. Ведь когда дипломатия считается &quot;исчерпанной&quot;, это - прямая подготовка к войне. Сейчас - подготовка Европы (вновь – во главе с Германией) к войне с Россией. Проблема не в том, что ни Мерц, ни ранее Шольц даже не попробовали дипломатические средства для решения конфликта, чтобы заявлять об их исчерпанности. &quot;Либо сделайте, как мы скажем, либо будем воевать до последнего&quot; – это не дипломатия. Как и &quot;перемирие&quot;, чтобы вновь накачать Украину оружием... Вера в здравый смысл европейских лидеров исчерпана. Надежда на здравый смысл европейских народов остается&quot;, - написал Косачев в своем Telegram-канале.Сенатор отметил, что проблема заключается в другом. По его словам, лидеры Европы боятся не того, что Россия нападет через 3-5 лет. А того, что она не нападет. Ибо иначе вся "безумно дорогая" для граждан стран Европы ложь, которую им "скармливали" много лет, станет очевидной. "Сегодня именно "шкурная" заинтересованность европолитиков в войне – главный фактор риска. Они уже не могут позволить себе "ненападения" России. А потому провокации будут стремительно нарастать – на Балтике ли, в Закавказье или где-то еще", - добавил он. Косачев подчеркнул, что даже в условиях тоталитарных запретов на инакомыслие в Европе нужно повторять европейцам, что основная угроза им – это их лидеры, пребывающие в панике от того, что придется отвечать за собственные катастрофические ошибки.
https://ria.ru/20240912/pushkov-1972252934.html
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европа, германия, россия, фридрих мерц, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз, украина
Европа, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Украина
Косачев прокомментировал слова Мерца о дипломатических средствах по Украине

Косачев заявил, что вера в здравый смысл европейских лидеров исчерпана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны", заявил, что исчерпана вера в здравый смысл европейских лидеров.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта "исчерпаны".
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Пушков прокомментировал сообщения о работе Шольца над "мирным планом"
12 сентября 2024, 11:50
«

"Канцлер Мерц заявил, что по Украине "дипломатические средства исчерпаны". Итак, ключевая держава ЕС окончательно делает выбор в пользу войны. Ведь когда дипломатия считается "исчерпанной", это - прямая подготовка к войне. Сейчас - подготовка Европы (вновь – во главе с Германией) к войне с Россией. Проблема не в том, что ни Мерц, ни ранее Шольц даже не попробовали дипломатические средства для решения конфликта, чтобы заявлять об их исчерпанности. "Либо сделайте, как мы скажем, либо будем воевать до последнего" – это не дипломатия. Как и "перемирие", чтобы вновь накачать Украину оружием... Вера в здравый смысл европейских лидеров исчерпана. Надежда на здравый смысл европейских народов остается", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что проблема заключается в другом. По его словам, лидеры Европы боятся не того, что Россия нападет через 3-5 лет. А того, что она не нападет. Ибо иначе вся "безумно дорогая" для граждан стран Европы ложь, которую им "скармливали" много лет, станет очевидной.
"Сегодня именно "шкурная" заинтересованность европолитиков в войне – главный фактор риска. Они уже не могут позволить себе "ненападения" России. А потому провокации будут стремительно нарастать – на Балтике ли, в Закавказье или где-то еще", - добавил он.
Косачев подчеркнул, что даже в условиях тоталитарных запретов на инакомыслие в Европе нужно повторять европейцам, что основная угроза им – это их лидеры, пребывающие в панике от того, что придется отвечать за собственные катастрофические ошибки.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в бундестаге - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Мерц высказался о средствах урегулирования украинского конфликта
Вчера, 10:56
 
ЕвропаГерманияРоссияФридрих МерцКонстантин КосачевСовет Федерации РФЕвросоюзУкраина
 
 
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