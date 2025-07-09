https://ria.ru/20250709/kosachev-2028201005.html

Косачев прокомментировал решение ЕСПЧ по MH17

Косачев прокомментировал решение ЕСПЧ по MH17 - РИА Новости, 09.07.2025

Косачев прокомментировал решение ЕСПЧ по MH17

Псевдорешение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Россию ответственной за крушение рейса MH17, никогда и никем не будет исполнено, Россия... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:05:00+03:00

2025-07-09T18:05:00+03:00

2025-07-09T18:08:00+03:00

в мире

россия

нидерланды

украина

константин косачев

николай винниченко

европейский суд по правам человека (еспч)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Псевдорешение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Россию ответственной за крушение рейса MH17, никогда и никем не будет исполнено, Россия ответит на эти обвинения достойно, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. ЕСПЧ, решения которого Россия считает ничтожными и не признает, в среду признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 в Донбассе, несмотря на приводимые ранее доводы в пользу виновности киевского режима в гибели лайнера и людей на борту. "Европейский суд по правам человека, юридически ничтожный для нас с 16 марта 2022 года, вынес очередное одиозное решение, которое, как и многие другие, никогда и никем не будет исполнено... Создание бутафорных исков против России – признаки юридической агрессии. Отвечать на это будем достойно", - отметил Косачев. Он напомнил, что дело было коммуницировано ЕСПЧ в порядке статьи 33 Европейской конвенции (межгосударственные дела) по жалобам Украины и Нидерландов. "Правда, поскольку Россия не являлась стороной этого процесса, непонятно, можно ли называть это дело межгосударственным. Скорее, это было шитье белыми нитками, причем шили сами же судьи ЕСПЧ в сговоре с украинцами, голландцами и прочими геополитическими союзниками", - подчеркнул он. По словам законодателя, мировой юриспруденции известен древний латинский принцип "Audiatur et altera pars", означающий буквально следующее: "выслушай и другую сторону". Никто не должен подвергаться суду без объективного разбирательства, в ходе которого каждая сторона имеет право предоставить ответные доказательства. "Попирая этот принцип, в деле MH17 у России нагло отняли это право. Отняли те, к кому в мире больше нет доверия, "судьи" из Страсбурга. В этом смысле ЕСПЧ нарушил статью 13 собственной же Конвенции", - написал Косачев. Он отметил, что позиция России была юридически выверенной с самого начала. "Мы были открыты к проведению международного расследования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2166. Но в этом не были заинтересованы на Украине и на Западе, поскольку не хотели правды, но хотели избежать ответственности за жизни 298 человек. Поэтому и была придумана схема: окружной суд Гааги, решение Совета ИКАО, затем и ЕСПЧ", - подчеркнул сенатор. Что касается Европейской конвенции, то ее принципы были преданы самими же западниками применительно ко всему украинскому сюжету, написал Косачев. "Досье об этом мы накапливаем и, когда настанет подходящий момент, представим его на международных площадках", заключил политик. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. Замгенпрокурора России Николай Винниченко сообщал РИА Новости о том, что РФ передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис сообщил, что Россия предоставила совету все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос. Российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так, в ходе судебного процесса в Нидерландах судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Он также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в Интернете". При этом в министерстве обороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в оборонном ведомстве в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины – это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает. В июле 2024 года посольство России в Нидерландах заявляло о том, что "не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине", которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии.

https://ria.ru/20250513/mh17-2016595683.html

https://ria.ru/20250513/peskov-2016659769.html

https://ria.ru/20250513/mh17-2016726191.html

https://ria.ru/20250531/rossiya-2020142637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нидерланды, украина, константин косачев, николай винниченко, европейский суд по правам человека (еспч), международная организация гражданской авиации, совет федерации рф, audi a8