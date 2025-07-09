Климатическая повестка в России
3 основные причины важности климатической повестки в России
3 основные причины важности климатической повестки в России
3 основные причины важности климатической повестки в России (продолжение)
3 основные причины важности климатической повестки в России (продолжение)
Содержание доклада о климатической повестке России
Содержание доклада о климатической повестке России
Плюсы и минусы изменения климата в России
Плюсы и минусы изменения климата в России
Данные по нетто-выбросам парниковых газов в России
Данные по нетто-выбросам парниковых газов в России
Категории выбросов парниковых газов в 2022 г.
Категории выбросов парниковых газов в 2022 г.
Возможные механизмы ценообразования на выбросы парниковых газов в России
Возможные механизмы ценообразования на выбросы парниковых газов в России
Рекомендации по климатической политике в России на ближайшие годы
Рекомендации по климатической политике в России на ближайшие годы
Ссылка на доклад о климатической повестке России
Ссылка на доклад о климатической повестке России