https://ria.ru/20250709/klimat-2027961188.html

Климатическая повестка в России

Климатическая повестка в России - РИА Новости, 09.07.2025

Климатическая повестка в России

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН представил первый ежегодный национальный доклад о климатической повестке в России, разработанный совместно с... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:00:00+03:00

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Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН представил первый ежегодный национальный доклад о климатической повестке в России, разработанный совместно с Фондом Андрея Мельниченко и МИА "Россия сегодня"

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

климат, экология, фото