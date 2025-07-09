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Климатическая повестка в России - РИА Новости, 09.07.2025
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РИА Новости Аналитика
 
08:00 09.07.2025 (обновлено: 08:04 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/klimat-2027961188.html
Климатическая повестка в России
Климатическая повестка в России - РИА Новости, 09.07.2025
Климатическая повестка в России
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН представил первый ежегодный национальный доклад о климатической повестке в России, разработанный совместно с... РИА Новости, 09.07.2025
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Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН представил первый ежегодный национальный доклад о климатической повестке в России, разработанный совместно с Фондом Андрея Мельниченко и МИА "Россия сегодня"
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климат, экология, фото
РИА Новости Аналитика, Климат, Экология

Климатическая повестка в России

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Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН представил первый ежегодный национальный доклад о климатической повестке в России, разработанный совместно с Фондом Андрея Мельниченко и МИА "Россия сегодня"
© Иллюстрация РИА НовостиДоклад о климатической повестке России
Доклад о климатической повестке России
Доклад о климатической повестке России
© Иллюстрация РИА Новости
1 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

3 основные причины важности климатической повестки в России

Доклад о климатической повестке России

3 основные причины важности климатической повестки в России

© Иллюстрация РИА Новости
2 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

3 основные причины важности климатической повестки в России (продолжение)

Доклад о климатической повестке России

3 основные причины важности климатической повестки в России (продолжение)

© Иллюстрация РИА Новости
3 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

Содержание доклада о климатической повестке России

Доклад о климатической повестке России

Содержание доклада о климатической повестке России

© Иллюстрация РИА Новости
4 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

Плюсы и минусы изменения климата в России

Доклад о климатической повестке России

Плюсы и минусы изменения климата в России

© Иллюстрация РИА Новости
5 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

Данные по нетто-выбросам парниковых газов в России

Доклад о климатической повестке России

Данные по нетто-выбросам парниковых газов в России

© Иллюстрация РИА Новости
6 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

Категории выбросов парниковых газов в 2022 г.

Доклад о климатической повестке России

Категории выбросов парниковых газов в 2022 г.

© Иллюстрация РИА Новости
7 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

Возможные механизмы ценообразования на выбросы парниковых газов в России

Доклад о климатической повестке России

Возможные механизмы ценообразования на выбросы парниковых газов в России

© Иллюстрация РИА Новости
8 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

Рекомендации по климатической политике в России на ближайшие годы

Доклад о климатической повестке России

Рекомендации по климатической политике в России на ближайшие годы

© Иллюстрация РИА Новости
9 из 10
© Иллюстрация РИА Новости

Ссылка на доклад о климатической повестке России

Доклад о климатической повестке России

Ссылка на доклад о климатической повестке России

© Иллюстрация РИА Новости
10 из 10
 
РИА Новости АналитикаКлиматЭкология
 
 
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