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В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков - РИА Новости, 09.07.2025
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00:08 09.07.2025 (обновлено: 11:43 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kishinev-2028039956.html
В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков
В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков - РИА Новости, 09.07.2025
В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков
Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Регину Апостолову, лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу, мэра города Оргеева Татьяну Кочу подвергли... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:08:00+03:00
2025-07-09T11:43:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
москва
евгения гуцул
илан шор
мария захарова
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Регину Апостолову, лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу, мэра города Оргеева Татьяну Кочу подвергли дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, следует видеозаписей, опубликованных в их Telegram-каналах.Политиков задержали при прохождении пограничного контроля. В понедельник активист, член городского совета Комрата Иван Паня сообщил, что представители "Победы", которые возвращались в Молдавию из российской столицы после съезда политформирования, подверглись дополнительным досмотрам в аэропорту Кишинева."Нас продержали уже больше часа. Сотрудник не объясняет, почему нас не выпускают с паспортного контроля", — заявил Лунгу в разговоре с представителем пограничной полиции.Мэр города Оргеев Кочу сообщила, что в воздушной гавани ее вызвали на допрос.&quot;Из нас делают врагов народа&quot;, — сказала она.По информации оппозиции, эти меры применили исключительно к тем, кто принимал участие в мероприятии в Москве. Официальных комментариев со стороны пограничной полиции на момент публикации не поступало.Встреча в российской столицеСъезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве. Политики решили встретиться за пределами Молдавии на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора. На мероприятии присутствовали лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.На мероприятии Шор заявил, что:Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.Дело Гуцул рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов. Кроме того, Кишинев задерживает депутатов в аэропорту за посещение России и возбуждает уголовные дела против оппозиционных политиков.
https://ria.ru/20250622/kishinev-2024582259.html
https://ria.ru/20250628/moldavija-2025984585.html
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молдавия
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в мире, молдавия, кишинев, москва, евгения гуцул, илан шор, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул, майя санду, гагаузия
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Евгения Гуцул, Илан Шор, Мария Захарова, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Майя Санду, Гагаузия
В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков

Молдавских оппозиционеров задержали в аэропорту Кишинева после съезда в Москве

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Регину Апостолову, лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу, мэра города Оргеева Татьяну Кочу подвергли дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, следует видеозаписей, опубликованных в их Telegram-каналах.
Политиков задержали при прохождении пограничного контроля. В понедельник активист, член городского совета Комрата Иван Паня сообщил, что представители "Победы", которые возвращались в Молдавию из российской столицы после съезда политформирования, подверглись дополнительным досмотрам в аэропорту Кишинева.
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ
22 июня, 08:58
"Нас продержали уже больше часа. Сотрудник не объясняет, почему нас не выпускают с паспортного контроля", — заявил Лунгу в разговоре с представителем пограничной полиции.
Мэр города Оргеев Кочу сообщила, что в воздушной гавани ее вызвали на допрос.
«

"Из нас делают врагов народа", — сказала она.

По информации оппозиции, эти меры применили исключительно к тем, кто принимал участие в мероприятии в Москве. Официальных комментариев со стороны пограничной полиции на момент публикации не поступало.
Люди с флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Молдавии есть реестр лиц, которых задерживают в аэропорту, заявил депутат
28 июня, 09:06

Встреча в российской столице

Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве. Политики решили встретиться за пределами Молдавии на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора. На мероприятии присутствовали лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.
На мероприятии Шор заявил, что:
  • блок "Победа" примет самостоятельное участие в парламентских выборах осенью 2025 года.
  • власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок до парламентских выборов.
  • Кишинев однозначно должен стать членом ОДКБ.
  • "Победа" начала сбор подписей за союз страны с Россией, в блоке уверены, что соберут не менее 60 процентов подписей граждан страны.
  • избранный властями Молдавии путь евроинтеграции ведет страну к нищете и войне.
  • президент Майя Санду — "менеджер Запада", нанятый для уничтожения республики.
Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Жителей Молдавии не сломить западным влиянием, заявил Шор
Вчера, 14:09

Преследование Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
  • Затем его продлили до 13 июня, а после — еще на месяц.
  • Во вторник судебный процесс перешел к этапу прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
  • Приговор должны объявить 5 августа.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.
Дело Гуцул рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов. Кроме того, Кишинев задерживает депутатов в аэропорту за посещение России и возбуждает уголовные дела против оппозиционных политиков.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Шор: социальный взрыв из-за дела Гуцул может снести власти Молдавии
4 июля, 08:24
 
В миреМолдавияКишиневМоскваЕвгения ГуцулИлан ШорМария ЗахароваЗадержание главы Гагаузии ГуцулМайя СандуГагаузия
 
 
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