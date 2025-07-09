https://ria.ru/20250709/kishinev-2028039956.html

В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков

В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков - РИА Новости, 09.07.2025

В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков

Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Регину Апостолову, лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу, мэра города Оргеева Татьяну Кочу подвергли... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:08:00+03:00

2025-07-09T00:08:00+03:00

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в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Регину Апостолову, лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу, мэра города Оргеева Татьяну Кочу подвергли дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, следует видеозаписей, опубликованных в их Telegram-каналах.Политиков задержали при прохождении пограничного контроля. В понедельник активист, член городского совета Комрата Иван Паня сообщил, что представители "Победы", которые возвращались в Молдавию из российской столицы после съезда политформирования, подверглись дополнительным досмотрам в аэропорту Кишинева."Нас продержали уже больше часа. Сотрудник не объясняет, почему нас не выпускают с паспортного контроля", — заявил Лунгу в разговоре с представителем пограничной полиции.Мэр города Оргеев Кочу сообщила, что в воздушной гавани ее вызвали на допрос."Из нас делают врагов народа", — сказала она.По информации оппозиции, эти меры применили исключительно к тем, кто принимал участие в мероприятии в Москве. Официальных комментариев со стороны пограничной полиции на момент публикации не поступало.Встреча в российской столицеСъезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве. Политики решили встретиться за пределами Молдавии на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса вынесения ей приговора. На мероприятии присутствовали лидер блока Илан Шор, депутат парламента Молдавии Марина Таубер, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.На мероприятии Шор заявил, что:Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, как того требует закон.Дело Гуцул рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов. Кроме того, Кишинев задерживает депутатов в аэропорту за посещение России и возбуждает уголовные дела против оппозиционных политиков.

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https://ria.ru/20250628/moldavija-2025984585.html

https://ria.ru/20250708/moldavija-2027896035.html

https://ria.ru/20250704/shor-2027092250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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