https://ria.ru/20250709/iran-2028126108.html

МАГАТЭ: ядерную программу Ирана нельзя остановить военными средствами

МАГАТЭ: ядерную программу Ирана нельзя остановить военными средствами - РИА Новости, 09.07.2025

МАГАТЭ: ядерную программу Ирана нельзя остановить военными средствами

Реализацию ядерной программы Ирана невозможно прекратить военными средствами, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:03:00+03:00

2025-07-09T13:03:00+03:00

2025-07-09T13:03:00+03:00

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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Реализацию ядерной программы Ирана невозможно прекратить военными средствами, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita. "Иран - очень большая страна с серьезной экономикой, значительным промышленным потенциалом и техническими возможностями. Все это нельзя ликвидировать военными средствами... Иранцы всегда могут что-то скрыть… Поэтому силой мы никогда не решим эту проблему", - сказал Гросси. "Это может быть сделано только путем соглашения, которое будет охватывать все ключевые вопросы, но, прежде всего, будет предусматривать очень строгую систему контроля. Многие в Израиле, в США относятся к этому скептически. Но я всегда говорю им, что иранцам в таких условиях было бы крайне сложно разработать ядерное оружие таким образом, чтобы инспекторы не осознавали этого", - добавил он. При этом Гросси напомнил, что у МАГАТЭ не было информации о том, что Иран уже обладает ядерным оружием. "В подготовленном нами перед началом 12-дневной войны докладе мы предупреждали, что Иран не сообщает о многих своих действиях, связанных с ядерной программой. Но в то же время мы подчеркивали, что у нас нет достоверных доказательств того, что у иранцев уже есть ядерное оружие. То, что у Ирана может быть ядерное оружие, и то, что оно у него есть, - это две разные вещи. Данные, которые мы предоставили, на самом деле были чувствительными, потому что они указывали на некоторый потенциал создания ядерной бомбы. Но это не значит, что этот потенциал будет реализован", - сказал он. Глава МАГАТЭ отметил, что, по данным агентства, Иран еще не начал некоторые технологические манипуляции для производства ядерного оружия. "Во-первых, иранцы должны были бы обогащенный уран превратить в металл, чего они не начали делать. Во-вторых, необходимо построить целый ряд очень сложных систем, таких как зажигание, которые в то же время достаточно малы, чтобы поместиться в ядерную боеголовку. Вот почему страны, которые построили ядерные ракеты, всегда проводят свои испытания", - сказал он. Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250708/iran-2027906563.html

https://ria.ru/20250707/izrail-2027788831.html

https://ria.ru/20250706/lavrov-2027549488.html

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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте