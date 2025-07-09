Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о льготном режиме для российских туроператоров - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 09.07.2025 (обновлено: 18:18 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028203361.html
Госдума приняла закон о льготном режиме для российских туроператоров
Госдума приняла закон о льготном режиме для российских туроператоров - РИА Новости, 09.07.2025
Госдума приняла закон о льготном режиме для российских туроператоров
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается льготный режим для российских туроператоров,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:13:00+03:00
2025-07-09T18:18:00+03:00
россия
белоруссия
таджикистан
наталья костенко
госдума рф
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_135:0:2466:1311_1920x0_80_0_0_d3aa935ad2cf4e8d6efe067a720ca695.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Отмечается, что документ разработан в целях уточнения статуса туроператоров, формирующих туристский продукт из услуг, оказываемых на территории сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов. Законом устанавливается, что перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. Добавляется, что в указанный перечень не войдут иностранные государства, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Кроме того, для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма", под которым следует понимать величину, полученную путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентами по поручению туроператора. Законом предусматривается, что туроператоры, осуществляющие деятельность только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать фонд персональной ответственности в размере не менее 7% от общей стоимости туров за предыдущий год. Отмечается, что взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема. Добавляется, что для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, а также сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора. Туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованного им туристского продукта. Также закрепляется норма о запрете для таких туроператоров на реализацию комплексного турпродукта в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение данной нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и даст невозможность в дальнейшем осуществлять туроператорскую деятельность. Как ранее сообщала РИА Новости один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, документ направлен на облегчение работы туроператоров, работающих с дружественными странами, в первую очередь СНГ. "Сейчас растет запрос на посещение стран СНГ – это, в первую очередь, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. Получается, что наши туроператоры, которые работают на этих направлениях, они работают по тем же условиям, что и на дальнем зарубежье, хотя риски гораздо ниже. Для них устанавливается льготный режим", - отмечала она. Парламентарий добавляла, что льготным режимом будут предусмотрены снижения по банковской гарантии, снижение резервных сумм, которые должны иметь туроператоры, страховки, а также будет снижен резервный фонд для помощи пострадавшим туристам. Предусматривается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250613/turoperatory--2022627047.html
https://ria.ru/20250531/kriptovalyuta-2020180422.html
россия
белоруссия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2683:2013_1920x0_80_0_0_454044457e3b8460a440995e66837785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, таджикистан, наталья костенко, госдума рф, снг, в мире
Россия, Белоруссия, Таджикистан, Наталья Костенко, Госдума РФ, СНГ, В мире
Госдума приняла закон о льготном режиме для российских туроператоров

Госдума утвердила льготы для работающих с дружественными странами туроператоров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами.
Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Отмечается, что документ разработан в целях уточнения статуса туроператоров, формирующих туристский продукт из услуг, оказываемых на территории сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов.
Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Российские туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Египет
13 июня, 11:40
Законом устанавливается, что перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. Добавляется, что в указанный перечень не войдут иностранные государства, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия.
Кроме того, для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма", под которым следует понимать величину, полученную путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентами по поручению туроператора.
Законом предусматривается, что туроператоры, осуществляющие деятельность только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать фонд персональной ответственности в размере не менее 7% от общей стоимости туров за предыдущий год. Отмечается, что взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема.
Добавляется, что для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, а также сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора.
Туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованного им туристского продукта. Также закрепляется норма о запрете для таких туроператоров на реализацию комплексного турпродукта в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение данной нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и даст невозможность в дальнейшем осуществлять туроператорскую деятельность.
Как ранее сообщала РИА Новости один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, документ направлен на облегчение работы туроператоров, работающих с дружественными странами, в первую очередь СНГ.
"Сейчас растет запрос на посещение стран СНГ – это, в первую очередь, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. Получается, что наши туроператоры, которые работают на этих направлениях, они работают по тем же условиям, что и на дальнем зарубежье, хотя риски гораздо ниже. Для них устанавливается льготный режим", - отмечала она.
Парламентарий добавляла, что льготным режимом будут предусмотрены снижения по банковской гарантии, снижение резервных сумм, которые должны иметь туроператоры, страховки, а также будет снижен резервный фонд для помощи пострадавшим туристам.
Предусматривается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Грузинский туроператор начал принимать платежи криптовалютой
31 мая, 20:10
 
РоссияБелоруссияТаджикистанНаталья КостенкоГосдума РФСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала