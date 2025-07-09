https://ria.ru/20250709/gosduma-2028190820.html

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС - РИА Новости, 09.07.2025

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС

Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:32:00+03:00

2025-07-09T17:32:00+03:00

2025-07-09T17:32:00+03:00

экономика

россия

никита чаплин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

госдума рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о бюджете фонда), по расходам - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей. Как указывается в пояснительной записке, в сложной геополитической ситуации, в условиях санкционного давления фактические доходы бюджета фонда получены с превышением запланированного объема, что обеспечило выполнение всех принятых на 2024 год социальных обязательств. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%. "В 2024 году… удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда - с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. При этом особое внимание было уделено повышению доступности медицинской помощи, отметил он. На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,120 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства. А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС, на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250521/moshennichestvo-2018160850.html

https://ria.ru/20250513/meditsina-2016593355.html

https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, никита чаплин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф