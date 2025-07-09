Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028190820.html
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС - РИА Новости, 09.07.2025
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:32:00+03:00
2025-07-09T17:32:00+03:00
экономика
россия
никита чаплин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о бюджете фонда), по расходам - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей. Как указывается в пояснительной записке, в сложной геополитической ситуации, в условиях санкционного давления фактические доходы бюджета фонда получены с превышением запланированного объема, что обеспечило выполнение всех принятых на 2024 год социальных обязательств. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%. "В 2024 году… удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда - с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. При этом особое внимание было уделено повышению доступности медицинской помощи, отметил он. На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,120 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства. А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС, на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250521/moshennichestvo-2018160850.html
https://ria.ru/20250513/meditsina-2016593355.html
https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, никита чаплин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф
Экономика, Россия, Никита Чаплин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Госдума РФ
Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о бюджете фонда), по расходам - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей.
Девушка говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом замены полиса ОМС
21 мая, 04:55
Как указывается в пояснительной записке, в сложной геополитической ситуации, в условиях санкционного давления фактические доходы бюджета фонда получены с превышением запланированного объема, что обеспечило выполнение всех принятых на 2024 год социальных обязательств. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%.
"В 2024 году… удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и значительно сократить дефицит бюджета фонда - с запланированных 147 миллиардов рублей до фактических 19 миллиардов. Это стало возможным благодаря росту поступлений страховых взносов на 18,3% и эффективному управлению ресурсами", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. При этом особое внимание было уделено повышению доступности медицинской помощи, отметил он.
Выдача полисов ОМС - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В ФОМС рассказали, почему могут аннулировать полис ОМС
13 мая, 01:50
На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,120 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах.
Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства.
А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС, на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии
Вчера, 03:15
 
ЭкономикаРоссияНикита ЧаплинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала