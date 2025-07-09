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Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда - РИА Новости, 09.07.2025
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16:35 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/gosduma-2028173087.html
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда - РИА Новости, 09.07.2025
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:35:00+03:00
2025-07-09T16:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Соцфонда за прошлый год по доходам в сумме 16,831 триллиона рублей (или 105,1% от утвержденного законом о его бюджете объема доходов), по расходам - 16,276 триллиона рублей (или 96,1% от утвержденной сводной бюджетной росписи). Таким образом, по итогам года образовался профицит бюджета фонда в сумме около 555 миллиардов рублей. В 2024 году в бюджет Соцфонда поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме около 5,48 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 347,778 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 166,944 миллиарда рублей. Из общей суммы межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, на финансирование выплаты страховых пенсий перечислено около 1,38 триллиона рублей, что составило 79,7% от бюджетных назначений. Средства этих трансфертов направлялись также на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (862,9 миллиарда рублей), ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (805,2 миллиарда рублей), предоставление материнского (семейного) капитала (464,1 миллиарда рублей) и другие цели. Трансферты из региональных бюджетов направлены на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет (1,7 миллиона рублей), ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (315,7 миллиардов рублей), пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты, предусмотренные законодательством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (30,7 миллиарда рублей) и некоторые другие цели. А большая часть трансферов из бюджета ФОМС использовались на осуществление специальной социальной выплаты отдельным категориям медработников (158,1 миллиарда рублей). "Утверждение отчета об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования – это не просто подведение итогов, а подтверждение стабильности всей системы социальной поддержки граждан. В 2024 году, несмотря на экономические вызовы, нам удалось не только выполнить все обязательства перед пенсионерами и льготниками, но и сформировать профицит бюджета фонда. Это результат взвешенной финансовой политики и эффективного управления средствами", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
https://ria.ru/20250709/objazatelstva-2028162188.html
https://ria.ru/20250421/nakopleniya-2012433073.html
https://ria.ru/20240930/pensii-1975608534.html
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, никита чаплин, госдума рф, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Никита Чаплин, Госдума РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда

Госдума приняла закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Соцфонда за прошлый год по доходам в сумме 16,831 триллиона рублей (или 105,1% от утвержденного законом о его бюджете объема доходов), по расходам - 16,276 триллиона рублей (или 96,1% от утвержденной сводной бюджетной росписи). Таким образом, по итогам года образовался профицит бюджета фонда в сумме около 555 миллиардов рублей.
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В 2024 году в бюджет Соцфонда поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме около 5,48 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 347,778 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 166,944 миллиарда рублей.
Из общей суммы межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, на финансирование выплаты страховых пенсий перечислено около 1,38 триллиона рублей, что составило 79,7% от бюджетных назначений.
Средства этих трансфертов направлялись также на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (862,9 миллиарда рублей), ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (805,2 миллиарда рублей), предоставление материнского (семейного) капитала (464,1 миллиарда рублей) и другие цели.
Трансферты из региональных бюджетов направлены на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет (1,7 миллиона рублей), ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (315,7 миллиардов рублей), пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты, предусмотренные законодательством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (30,7 миллиарда рублей) и некоторые другие цели.
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А большая часть трансферов из бюджета ФОМС использовались на осуществление специальной социальной выплаты отдельным категориям медработников (158,1 миллиарда рублей).
"Утверждение отчета об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования – это не просто подведение итогов, а подтверждение стабильности всей системы социальной поддержки граждан. В 2024 году, несмотря на экономические вызовы, нам удалось не только выполнить все обязательства перед пенсионерами и льготниками, но и сформировать профицит бюджета фонда. Это результат взвешенной финансовой политики и эффективного управления средствами", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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ЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНикита ЧаплинГосдума РФФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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