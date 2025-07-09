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Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси - РИА Новости, 09.07.2025
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13:02 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/germanija-2028125810.html
Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси
Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси - РИА Новости, 09.07.2025
Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси
Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:02:00+03:00
2025-07-09T13:02:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев", - сказал Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться Германии для создания своего ядерного оружия. Он отметил, что Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами. "У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология… Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе ", - сказал глава МАГАТЭ.
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в мире, германия, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Германия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: Германия может создать ядерное оружие за несколько месяцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев", - сказал Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться Германии для создания своего ядерного оружия.
Он отметил, что Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами.
"У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология… Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе ", - сказал глава МАГАТЭ.
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В миреГерманияРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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