Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: Германия может создать ядерное оружие за несколько месяцев
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев", - сказал Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться Германии для создания своего ядерного оружия.
Он отметил, что Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами.
"У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология… Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе ", - сказал глава МАГАТЭ.
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