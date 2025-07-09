https://ria.ru/20250709/germanija-2028125810.html

Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси

Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси - РИА Новости, 09.07.2025

Германия может быстро создать ядерное оружие, считает Гросси

Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:02:00+03:00

2025-07-09T13:02:00+03:00

2025-07-09T13:02:00+03:00

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ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Германия могла бы за несколько месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев", - сказал Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться Германии для создания своего ядерного оружия. Он отметил, что Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами. "У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология… Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе ", - сказал глава МАГАТЭ.

https://ria.ru/20240927/yadernoe_oruzhie-1974967147.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, рафаэль гросси, магатэ