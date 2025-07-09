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На Западе назвали завтрашний день моментом истины для Европы - РИА Новости, 09.07.2025
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19:30 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/evropa-2028216451.html
На Западе назвали завтрашний день моментом истины для Европы
На Западе назвали завтрашний день моментом истины для Европы - РИА Новости, 09.07.2025
На Западе назвали завтрашний день моментом истины для Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор в предстоящем голосовании о вынесении вотума РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:30:00+03:00
2025-07-09T19:30:00+03:00
в мире
европа
венгрия
страсбург
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
виктор орбан
альберт бурла
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор в предстоящем голосовании о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен."Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уловок, нужно сделать выбор", — написал он.В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу состоится 10 июля.Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда противоречивых действий и скандалов.Весной суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении закупок.В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
https://ria.ru/20250709/orban-2028132061.html
https://ria.ru/20250709/evropa-2027900581.html
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в мире, европа, венгрия, страсбург, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, виктор орбан, альберт бурла
В мире, Европа, Венгрия, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Альберт Бурла
На Западе назвали завтрашний день моментом истины для Европы

Орбан назвал 10 июля моментом истины для ЕС из-за голосования по делу главы ЕК

© AP Photo / Christian LutzФлаги стран ЕС
Флаги стран ЕС - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Christian Lutz
Флаги стран ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор в предстоящем голосовании о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
"Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уловок, нужно сделать выбор", — написал он.
Изображение, опубликованное Виктором Орбаном в социальной сети - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку, спародировав обложку Time
Вчера, 13:37
В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу состоится 10 июля.
Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда противоречивых действий и скандалов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Стало известно, кто на самом деле правит Европой
Вчера, 08:00
Весной суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Европа начала говорить правду
8 июля, 08:00
 
В миреЕвропаВенгрияСтрасбургУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВиктор ОрбанАльберт Бурла
 
 
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