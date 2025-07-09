На Западе назвали завтрашний день моментом истины для Европы
Орбан назвал 10 июля моментом истины для ЕС из-за голосования по делу главы ЕК
© AP Photo / Christian LutzФлаги стран ЕС
© AP Photo / Christian Lutz
Флаги стран ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор в предстоящем голосовании о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
"Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уловок, нужно сделать выбор", — написал он.
В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу состоится 10 июля.
Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда противоречивых действий и скандалов.
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В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
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