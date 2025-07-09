https://ria.ru/20250709/evropa-2027900581.html

Стало известно, кто на самом деле правит Европой

Стало известно, кто на самом деле правит Европой - РИА Новости, 09.07.2025

Стало известно, кто на самом деле правит Европой

Завтра Европарламент будет голосовать по вопросу недоверия Урсуле фон дер Ляйен и всей Еврокомиссии. Как выразился в своем неподражаемом стиле зампред Совбеза... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:03:00+03:00

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Завтра Европарламент будет голосовать по вопросу недоверия Урсуле фон дер Ляйен и всей Еврокомиссии. Как выразился в своем неподражаемом стиле зампред Совбеза Дмитрий Медведев, "злобная тетка-гинеколог всех достала". Но так ли это и ждет ли русофобов тяжелое положение?Для начала разберемся, кто такая на самом деле Урсула фон дер Ляйен. Забудем про политические партии, свободные выборы и прочие демократические побрякушки для дурачков.Урсула принадлежит к очень древнему и очень богатому немецкому роду Альбрехтов — хлопковых королей Европы. На гербе у них золотой лев в червленом поле. Прадед Урсулы Карл Альбрехт женился на американской девушке, у которой в родословной сплошь губернаторы, плантаторы и рабовладельцы, и даже затесался туда сам Томас Джефферсон, третий президент США. То есть атлантизм у этой семейки буквально в крови, у Урсулы много богатой и влиятельной родни в США.При Гитлере Карл Альбрехт трудился в Министерстве иностранных дел и богател за счет грабежа СССР и убийств унтерменшей, однако сумел сохранить после войны и состояние, и влияние.Папу Урсулы его капиталы сделали одним из влиятельнейших политиков Европы. Он был одним из создателей Европейского объединения угля и стали и того, что впоследствии стало Еврокомиссией. С 1976 по 1990 год Эрнст Альбрехт возглавлял Нижнюю Саксонию. Ушел из-за коррупционных скандалов.Теперь посмотрим, кто у нас муж. Хайко фон дер Ляйен принадлежит к еще более знатному, древнему и богатому немецкому роду шелковых королей Европы. На его гербе два коронованных орла окружают аиста, стоящего на одной ноге.В этой семейке не счесть баронов, бургомистров, министров, их многочисленные поместья и дворцы до сих пор поражают взгляд туриста роскошью. Во времена Гитлера предки мужа Урсулы ураганили так, что Хайко всех уверяет, что он принадлежит к побочной ветви семьи и не имеет к ним отношения. Ага-ага. От приставки "фон дер" он при этом не отказался.То есть, в сущности, перед нами некоронованные короли Европы, представители древних семей и старых денег, которые путем создания ЕС закрепили свою власть над как бы суверенными европейскими лидерами.Мы часто задаемся вопросом, кто это — глубинное государство Европы, загадочная брюссельская бюрократия? Да вот они, голубчики. Из той же породы, например, однопартиец Урсулы Томас де Мезьер со своей многочисленной аристократической родней, вечно тусующейся на самых высоких постах.Понятно, что такое положение дел бесит политиков, пробившихся в тот же Европарламент путем более или менее свободных и честных выборов. Они жизнь положили, чтобы попасть на политический олимп, а тут сидит такая принцесса, унаследовавшая пост от своего папы, "аристократический ребенок", как выражался капитан Лебядкин, и творит все, что хочет.Все претензии к Урсуле оформили представители правых партий Европарламента, и список оказался огромным. Вмешательство в выборы и воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателей (среди главных оппонентов фон дер Ляйен румынские политики — и их можно понять), недемократичное навязывание решений по трате сотен миллиардов евро на оборонку, ну и самый громкий коррупционный скандал — переписка с Альбертом Бурлой, CEO американской корпорации Pfizer.В 2020 году по итогам обмена эсэмэсками Урсула фон дер Ляйен заключила с Бурлой контракт на поставку 300 миллионов доз вакцин от коронавируса на четыре с лишним миллиарда долларов (позднее поставили еще 1,8 миллиарда, а старые дозы пришлось выкинуть). Ее противники утверждают, что сделка была заключена в одно лицо, Урсула никого не спросила и не уведомила. Показать мейлы и эсэмэски она отказывается, аргументируя тем, что нечего там читать — они скучные.По удивительному совпадению, пока фон дер Ляйен переписывалась с Бурлой, ее мужа сделали директором небольшой американской медицинской компании. А уже на следующий год эта фирма показала сумасшедший рост прибыли, заработав за год 35,5 миллиона долларов США. Это был откат? Мы не знаем. Мы знаем только, что других политиков ЕС сажают и выгоняют "вон из профессии" по малейшему подозрению в нецелевом расходовании сколь угодно микроскопических средств — Марин Ле Пен не даст соврать.Фон дер Ляйен оправдывается тем, что во время пандемии приходилось действовать быстро, это был форс-мажор. Однако многие страны мира (в том числе и США) обвиняют сегодня Pfizer в том, что их вакцина имела огромное число побочек, в том числе летальных. То есть гинекологу стоило, наверное, посоветоваться с серьезными врачами, прежде чем закупаться американской вакциной.Альберт Бурла, впрочем, производит впечатление такого же непотопляемого деятеля, как и его подруга Урсула. За время пандемии этот товарищ, начинавший в Pfizer как ветеринар, получил множество премий и прекрасный пиар. Сейчас он требует от ЕС создать "фармацевтическое НАТО" и выделять по несколько процентов от ВВП на закупку вакцин и лекарств его фирмы. Ну а чего ж не требовать, если его лоббирует сама председатель Еврокомиссии?На дебатах в Европарламенте по вопросу вынесения вотума Урсула наслушалась неприятных вещей, однако держалась очень дерзко. Она не защищалась, она нападала. Парламентарии, интересовавшиеся, "где деньги, Урсула?", узнали про себя, что они антиваксеры, конспирологи, экстремисты и "апологеты Путина".Ну куда же без этого? Понятно, что это Путин доллары взял и в карман Урсуле подложил. А Дмитрий Медведев своими антифеминистскими нарративами внес раскол в ряды Европарламента — об этом на полном серьез написало карманное издание Еврокомиссии Politico.eu.Принцесса ЕС ведет себя так смело, потому что уверена — ее противникам не удастся набрать достаточно голосов, чтобы вынести ей вотум недоверия. А это значит, что коррупционные схемы будут мутиться и дальше: размявшись на вакцинах, истеблишмент ЕС теперь будет пилить огромные деньги на оборонных заказах.Однако сам факт голосования говорит о том, что Европарламент расколот так же, как и ЕС, и этот раскол будет расти с каждым днем. Первый подход не удался, но будут и другие. Европейским политикам предстоит всерьез побороться за независимость своих стран и освобождение Европы от всяческих "фон" и "дер". И нечего кивать на Путина с Медведевым, у них своих дел полно. "Верунчик, сама-сама-сама!"

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в мире, европа, сша, ссср, урсула фон дер ляйен, альберт бурла, дмитрий медведев, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, аналитика